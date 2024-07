È UN’ALTRA GIORNATA STORICA PER IL TENNIS ITALIANO! DOPO UNA BATTAGLIA DI QUASI 3 ORE, UNA INFINITA JASMINE PAOLINI SUPERA IN RIMONTA DONNA VEKIC E VOLA IN FINALE: E’ LA PRIMA VOLTA CHE UNA TENNISTA AZZURRA RAGGIUNGE L’ULTIMO ATTO DI WIMBLEDON. COME SERENA WILLIAMS NEL 2016, LA 28ENNE TOSCANA CENTRA LA DOPPIA FINALE: ROLAND-GARROS-WIMBLEDON – "È STATO UN MESE FOLLE PER ME. ERO IN DIFFICOLTÀ, MA PENSO NON CI SIA POSTO MIGLIORE DEL CENTRALE DI WIMBLEDON PER COMBATTERE SU OGNI PALLA" - VIDEO

Joy for Jasmine ? Jasmine Paolini wins an absolute classic on Centre Court, defeating Donna Vekic 2-6, 6-4, 7-6(8) to reach the #Wimbledon final pic.twitter.com/c2FC9MzZmY — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2024

1. JASMINE PAOLINI IN FINALE A WIMBLEDON

Da sportmediaset.mediaset.it

jasmine paolini

Jasmine Paolini non molla mai, nemmeno sotto i colpi di Donna Vekic che sembrano cancellare i sogni di vedere un’italiana in finale a Wimbledon. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana deve faticare parecchio con la coetanea croata tuttavia, alla distanza, riesce a compiere la rimonta e imporsi per 2-6 6-4 7-6.

Un match sofferto per la toscana che non entra in partita sino a metà del secondo set e rischia per due volte nel terzo, tuttavia la 28enne di Osijek finisce per perdere le energie necessarie per continuare e vede così sfumare la possibilità di giocarsi il titolo nel pomeriggio di sabato 13 luglio con la vincitrice del match fra la kazaka Elena Rybakina e la ceca Barbora Krejcíková.

jasmine paolini e la madre

2. JASMINE: "RICORDERÒ PER SEMPRE QUESTA PARTITA. UN MESE FOLLE PER ME"

Estratto dell'articolo di Davide Chinellato per www.gazzetta.it

Il sorriso di Jasmine Paolini è ancora più esplosivo. È appena diventata la prima italiana che giocherà una finale di Wimbledon, la prima donna all’ultimo atto di Roland Garros e slam londinese nella stessa stagione da Serena Williams nel 2016. […]

jasmine paolini

“Penso che questa partita me la ricorderò per sempre. […] È stata davvero dura, perché lei ha giocato in modo incredibile. Io ho fatto fatica all’inizio, ma mi sono detta di combattere su ogni palla, di provare a migliorare in campo perché ho servito davvero male. Ma sono felice, adesso sono felice”.

[…] Paolini ride quando lo speaker le ricorda che ha fatto una cosa riuscita per ultima a Serena Williams. “Penso che questo ultimo mese sia stato folle per me: devo ancora realizzare quello che mi sta succedendo - dice -. Io mi concentro su quello che devo fare in campo: amo giocare a tennis, per me è un sogno essere qui, giocare in questo stadio, perché da bambina ho visto tante finali di Wimbledon in tv. Io mi diverto e penso al presente, ma l’ultimo mese per me è stato incredibile”. Così tanto che sabato giocherà la finale di Wimbledon.

jasmine paolini jasmine paolini