Luca Bortolotti per “la Repubblica”

Una notte magica ancora nell' estate del Dall'Ara. Una notte persino olimpica, per centrare i Giochi che mancano da Pechino 2008, un' eternità. A Bologna un altro tutto esaurito per l' Under 21, così come accadrà a Reggio Emilia sabato col Belgio. «Stiamo vivendo un entusiasmo che non si sentiva da Italia '90, dobbiamo sfruttarlo», commenta Di Biagio. Sfruttarlo, cioè battere la Polonia stasera, confidando che il Belgio intanto non abbiano superato la Spagna, per avere subito la certezza della semifinale e quindi la qualificazione alle Olimpiadi. Fallita a Londra come a Rio, questa notte vale l' agognato biglietto per Tokyo.

Rispetto alla gara con la Spagna cambierà qualcosa, o forse più. Almeno tre uomini, «ma forse anche cinque», avverte il tecnico.

La nonna- tifosa e il pubblico di fede bolognese, che domenica già dopo una manciata di minuti lo invocava, potranno vedere in campo il pupillo di casa Orsolini. Entrato bene in partita, e nel gruppo. Ha legato e orchestrato l' esultanza alla Mbappé, la loro preferita nelle sfide alla playstation, con Chiesa. Cioè l' uomo più atteso, l' uomo che s' è caricato sulle spalle l' Italia quando serviva.

«Anche lui deve recuperare, s' è sbattuto e ha corso come un matto», dice Di Biagio, facendo eco a Pellegrini che ne parla come «un bravo ragazzo, i gol da lui ce li aspettiamo ma quell' atteggiamento generoso e da leader non è scontato».

Gol che ha dedicato alla nuova fidanzata, Benedetta Quagli, che non era allo stadio ma gli ha mandato messaggi d' amore sui social. Un pezzo di una famiglia che conta molto, per lui. Il padre Enrico, e tutti, l' hanno considerato un predestinato, anche se Federico fa risalire il momento in cui decise di fare il calciatore a una foto in cui, bimbo, rincorre i piccioni con una palla tra i piedi in piazza a Parma.

I fratelli, come Lorenzo, cresciuto nella stessa società toscana, la Settignanese, e abbracciato in diretta tv dopo un gol alla Spal. E mamma Francesca, guida quotidiana in quel che non è strettamente calcistico, in testa la scuola. E se Chiesa è il più pronto a rappresentare l' Italia sul palcoscenico internazionale non è solo per le qualità dei piedi, ma anche di linguaggio: uno dei soprannomi è l' Inglese, per ciò che ha imparato in sette anni di studi di lingua britannica.

In italiano gli parlerà Sarri, se sceglierà lui per la sua Juventus, contro cui Chiesa esordì in Serie A nel 2016, trovandosi di fronte Dani Alves, appena comprato nella squadra alla playstation. Stasera avrà contro il compagno in viola Zurkowski.

gigi di biagio foto mezzelani gmt87

Battere la Polonia per alimentare la febbre azzurra. «Il pericolo è sentirci troppo bravi, non vincerla complicherebbe le cose», avverte Di Biagio. Bacchettando gli spagnoli, che si sono lamentati delle botte prese in campo: «Che brutta caduta di stile, due anni fa non si lamentarono quando giocammo un tempo in dieci ».

di biagio