Stefano Boldrini per “il Messaggero”

Parate e papere. Imprese e polemiche. Gloria e polvere. Da un estremo i due rigori parati nella finale europea contro l'Inghilterra l'11 luglio 2021 , all'altro le responsabilità dirette nel 5-2 incassato con la Germania due sere fa - in undici mesi, Gianluigi Donnarumma detto Gigio ha vissuto tutto e di più.

Il tormentato trasferimento al Psg, il ballottaggio deleterio con Keylor Navas, il rapporto mai decollato con Maurizio Pochettino, la scomparsa dell'agente-amico Mino Raiola, la seconda bocciatura di fila dell'Italia al mondiale dove, se tutto andrà bene, Gigio non metterà piede prima del 2026, all'età di 27 anni.

Una stagione modello montagne russe, chiusa con lo screzio con Tiziana Alla, inviata Rai, che ponendo l'attenzione sullo svarione commesso dal portiere della nazionale nell'azione del 4-0 dei tedeschi, aveva osservato: «Quello che colpisce, ma con questo non voglio infierire, è che non è la prima volta che ti capita questo tipo di errore quest' anno».

Donnarumma non l'ha presa bene: «Ma quando mi è capitato? Con il Real Madrid? Ma per favore, se ti riferisci a quell'episodio, ti dico che era fallo. Se poi volete che non sia così, allora diciamo che è colpa di Donnarumma. Sul 4-0 è vero, potevo buttarla via.

Ora ci guarderemo in faccia e analizzeremo le cause. Se poi vuoi dare la colpa a me per l'errore, dammela pure».

L'episodio non poteva passare inosservato in quello che è stato, secondo i dati Auditel, il programma tv più seguito di due giorni fa, con il 30,43% di contatti e 5,754 milioni di utenti collegati: hanno visto il crollo dell'Italia, gli errori dei nostri giocatori e il battibecco Donnarumma-Alla. Tra i primi a commentare l'accaduto è stato Sandro Piccinini: «Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello. Complimenti a Tiziana Alla, non molti colleghi avrebbero rivolto quella domanda».

Alla, nuova bordocampista al seguito dell'Italia, ha ringraziato Piccinini e ha specificato: le domande bisogna farle. E' laureata in Scienze Politiche e lavora in Rai dal 2000. Non è una novellina. Ha rivolto una domanda lecita di fronte a un errore che ha ricordato l'episodio avvenuto in Real Madrid-Psg il 9 marzo, quando Donnarumma cercò di dribblare Benzema, perse il pallone e il Real firmò l'1-1, avviando la rimonta che eliminò i francesi: il Psg protestò negli spogliatoi con l'arbitro, ma per la maggior parte della critica l'errore di Donnarumma fu grave e determinò l'eliminazione.

L'episodio brucia ancora comprensibilmente sulla pelle di Donnarumma. Gli arbitri italiani avrebbero forse fischiato il fallo sull'entrata decisa di Benzema, ma a monte ci fu un gesto tecnico poco ortodosso con i piedi da parte di Donnarumma.

Il punto richiamato nell'intervista è esattamente questo: il ripetersi di un errore che invita a ragionare su una possibile lacuna tecnica. Ai portieri viene oggi chiesto Guardiola dixit di partecipare al gioco. Molti numeri uno sono stati spiazzati dalla modernità. Donnarumma è straordinario con le mani i due rigori parati nella finale europea con l'Inghilterra sono nella storia - ma con i piedi talvolta appare impacciato. Forse Donnarumma, che replicando a Tiziana Alla ha voltato lo sguardo altrove, dovrebbe ripartire da qui: fissando negli occhi chi solleva una questione in modo lecito e scavando dentro di sé. Non cercare di comprendere i propri errori, non è limite da poco.

