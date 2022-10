L’ANNUS HORRIBILIS DI MATTEO BERRETTINI TORMENTATO DAGLI INFORTUNI: "CI SONO STATI DEI MOMENTI IN CUI HO PENSATO DI SMETTERE PER SEMPRE" – DOPO IL PROBLEMA AL PIEDE SINISTRO ACCUSATO A NAPOLI, L’AZZURRO SALTA IL TORNEO DI VIENNA: "FARÒ DI TUTTO PER ESSERE A PARIGI". LE FINALI ATP DI TORINO RESTANO UN MIRAGGIO, ANCHE LA DAVIS IN DUBBIO…

I problemi al piede sinistro manifestati in semifinale e in finale a Napoli tengono Matteo Berrettini fuori anche dal torneo di Vienna, un Atp 500. Il 26enne romano lo ha annunciato sui social: "A causa dei vari fastidi al piede sinistro, non sarò in grado di giocare a Vienna".

Berrettini, battuto in finale a Napoli da Musetti, è salito al numero 14 della classifica mondiale dopo l'aggiornamento del ranking ed è ancora lontanissimo dall'obiettivo Atp Finals. Gli resta l'Atp 1000 di Parigi-Bercy per provare l'ultimo disperato assalto: "Farò di tutto per essere pronto per Parigi", ha scritto il romano.

Il tennis giocato da Berrettini è dispendioso, bello da vedere ma difficile da attuare. Il tennista romano poi nel 2022 è stato falcidiato dagli infortuni o, come nel caso di Wimbledon, dal Covid e anche al recente Atp di Napoli perso in finale contro il connazionale Lorenzo Musetti, Berrettini è crollato nel secondo set anche per via di un infortunio patito durante il torneo. Un'annata complicata che ha portato pensieri negativi al numero uno del tennis italiano: "Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato di smettere per sempre".

A Napoli dopo il 7-6 in favore di Musetti nel primo set della finale, Berrettini è crollato perdendo 2-6 il secondo set e il torneo, vittima di una condizione fisica non delle migliori oltre che delle qualità dell'avversario: "Quest'anno ci sono stati dei momenti duri in cui lo sconforto mi ha portato a chiedermi se fossi adatto a questo sport - ha commentato Berrettini dopo il match -. Il momento poi passa, mi sono detto di reagire e non mollare. In ogni caso sono contentissimo della mia carriera, ma certi momenti ci sono e quest'anno ho avuto anche il pensiero di smettere per sempre".

Nell'Atp di Napoli il problema è stato al piede: "Non so cos'è successo, va abbastanza male e nel corso della gara il dolore è aumentato".

Un problema che lo costringerà a saltare il torneo di Vienna, come comunicato via Instagram dal diretto interessato: "Dopo numerosi consulti specialistici al piede sinistro, i medici mi hanno informato che non potrò prendere parte al torneo di Vienna. Farò quello che posso per rientrare a Parigi".

Una preoccupazione in più anche per la Nazionale di Barazzutti impegnata in Coppa Davis per cui Matteo Berrettini figura tra i convocati.

