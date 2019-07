L’ARABIA E L’ORGOGLIO – IL CALCIO ITALIANO HA LA SUA PRINCIPESSA ARABA. SI CHIAMA NORAH, È IL NUOVO PRESIDENTE DELLO SPOLETO CALCIO (ECCELLENZA) E LA PRIMA DONNA SAUDITA ALLA GUIDA DI UNA SOCIETÀ SPORTIVA – LA PRINCIPESSA, FIGLIA DEL CUGINO DEL RE DELL' ARABIA SAUDITA, CONSIDERA IL CALCIO “UNA PASSIONE DI FAMIGLIA” – ECCO PERCHE’ HA SCELTO SPOLETO

Davide Pisoni per “il Giornale”

Il calcio italiano ha la sua principessa araba. Norah Bint Saad Al Saud è la nuova presidentessa dello Spoleto Calcio. Non solo, è anche la prima donna saudita alla guida di una società sportiva. Una rivoluzione che abbraccia due paesi, due mondi. Perché dopo gli americani e i cinesi, si apre una nuova frontiera nelle proprietà straniere del pallone tricolore.

La principessa Norah è figlia del cugino del re dell' Arabia Saudita e ha spiegato che non si tratta di un' avventura, ma di una scelta ponderata perché «il calcio è una passione di famiglia ed è per questo che ho scelto questo sport. La scelta di Spoleto è dovuta alla bellezza della città, conosciuta in tutto il mondo, e alla voglia di fare qualcosa di importante anche nel calcio».

E dalle sue parole ha subito fatto capire che non si tratta solamente di un fenomeno di costume, di un investimento sul territorio, ma che l' ambizione è anche sportiva. «Lo Spoleto calcio - ha riconosciuto - è una piccola realtà calcistica dilettantistica dove è possibile lavorare con l' obiettivo di crescere e ambire alla scalata di categoria».

Così il pallone unisce ancora di più l' Arabia Saudita e l' Italia.

A Gedda a inizio anno si era disputata la finale di supercoppa italiana tra Juve e Milan, accompagnata dalle polemiche sulle donne confinate in alcuni settori dello stadio. Ma in realtà era un passo per aprire il mondo dello sport anche alle donne in Arabia Saudita. E il primo frutto è la principessa Norah. Per di più in Italia. E non può essere un caso.

