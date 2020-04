15 apr 2020 11:51

L’ARABIA E L’ORGOGLIO - IL PRINCIPE SAUDITA BIN SALMAN SBARCA IN PREMIER: COMPRA IL NEWCASTLE PER 344 MILIONI - SECONDO IL "TELEGRAPH", LA CESSIONE DEI 'MAGPIES' È IN DIRITTURA D’ARRIVO: L'ACQUIRENTE È LA FINANZIERA INGLESE AMANDA STAVELEY, MA I CAPITALI SAREBBERO ALL'80 PER CENTO DEL FONDO SOVRANO SAUDITA, VOLUTO DA BIN SALMAN PER DIVERSIFICARE GLI AFFARI DI RIAD…