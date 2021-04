L’ARABIA E L’ORGOGLIO DI VALENTINO ROSSI – IL TEAM DEL DOTTORE SBARCA IN MOTO GP DAL 2022 CON UNO SPONSOR ARABO GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON LA HOLDING DELLA FAMIGLIA REALE SAUDITA. L’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE HA DURATA DI 5 ANNI. ANCORA IN DUBBIO LA MOTO CHE VERRÀ SCHIERATA: LE IPOTESI PIÙ PLAUSIBILI SONO DUCATI E APRILIA, MA NON SONO DA ESCLUDERE YAMAHA E SUZUKI…

Paolo Ianieri per gazzetta.it

Come anticipato a inizio stagione, la VR46 ha avviato un accordo con Tanal Entertainment Sport & Media per supportare il team di MotoGP e Moto2 già da quest’anno.

Questa nuova partnership con la holding della famiglia reale saudita, che vede coinvolti anche altri partner internazionali provenienti dalla Corea del Sud e dall’Italia, ha anticipato possibili progetti a lungo termine riguardanti “l’universo Rossi” e la conferma arriva proprio oggi: la collaborazione tra le due realtà è stata estesa e rafforzata per altri 5 anni, dal 2022 al 2026, e ci suggerisce alcune novità sulla presenza di VR46 nel Motomondiale.

ROSSI IN MOTOGP E IN MOTO2

Dopo la consolidata presenza nella classe di mezzo e l’abbandono della Moto3 nel 2021, quest’anno i colori VR46 hanno debuttato in MotoGP con Luca Marini e il supporto del team Avintia.

Un primo passo verso un futuro più concreto per una squadra in giallo in top class, confermato dall’accordo con lo sponsor arabo. Dal 2022, infatti, VR46 potrebbe presenziare autonomamente in MotoGP: sulle carene sarà in bella vista il brand dell’Arabia Saudita e altre due realtà internazionali già presenti nel mondo dei motori, Ksa New Cities e Maic Technologies. Anche in Moto2, Sky non sarà più quindi main sponsor, ma dovrebbe restare legato a VR46 in minima parte insieme al colosso Monster Energy.

APRILIA, DUCATI, YAMAHA O SUZUKI?— Ancora grande incognita la moto che verrà utilizzata dal team in classe regina. Da considerare un secondo team satellite Yamaha, con cui Rossi corre da anni: questa possibile collaborazione con Iwata è valorizzata dalle prime immagini pubblicate dall’ufficio stampa che mostrano la livrea del nuovo team: infatti, le grafiche verde-blu su base nera e con logo Aramco sono applicate su una M1.

Ancora però non c’è niente di certo in quanto sulla moto e sui bozzetti delle tute non ci sono scritte Yamaha e il marchio giapponese non viene citato nel comunicato. Le ipotesi più gettonate sono quindi anche Ducati e Aprilia, con cui VR46 ha già avuto dei contatti. Sono già numerosi i prototipi di Borgo Panigale schierati in griglia, quindi è forse più plausibile una squadra con il supporto di Noale. Infine, non è da escludere anche una partnership con Suzuki: il team campione del mondo ha solo due moto, le ufficiali, e la possibilità di vedere una seconda squadra di Hamamatsu potrebbe ingolosire anche la Dorna. Per quanto riguarda gli altri sponsor, sono in bella mostra Hyundai, WithU e Monster Energy.

