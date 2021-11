2 nov 2021 10:20

L’ATALANTA E’ DIVENTATA GRANDE, I SUOI TIFOSI NO – DOPO LE MONETINE LANCIATE A REINA, RAID IN UN PUB DI BERGAMO: SUPPORTER DELLO UNITED NEL MIRINO, DUE FERITI - LA DIGOS HA GIÀ EFFETTUATO 4 PERQUISIZIONI IN AMBIENTI ULTRA’ - IL CORRIERE DI BERGAMO METTE IN FILA TUTTI GLI EPISODI DI VIOLENZA: "SCONTRO CON I TEDESCHI DEL BORUSSIA DORTMUND A REGGIO EMILIA, PESTAGGIO IN UN BAR DI LIVERPOOL. GLI ULTRÀ NON CAMBIANO MAI E BERGAMO SI GIRA QUASI SEMPRE DALL’ALTRA PARTE. SOLO IL CLUB PRENDE LE DISTANZE" – VIDEO