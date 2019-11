L’AURELIONE FURIOSO - PUGNO DURO DI DE LAURENTIIS CONTRO I GIOCATORI: MULTE PER L’AMMUTINAMENTO E SILENZIO STAMPA FINO A DATA DA DEFINIRE – SECONDO LA “GAZZETTA” ANCELOTTI RISCHIA IL POSTO. DOPO UNA TEMPESTOSA CONFERENCE CALL CON IL TECNICO, 'O PRESIDENTE CON IL SUO LEGALE STA VALUTANDO LA SOLUZIONE MIGLIORE PER ARRIVARE ALLA SEPARAZIONE CON L’ALLENATORE

Mimmo Malfitano per gazzetta.it

Carlo Ancelotti è rimasto nel suo ufficio dove è stato contattato in call conference da Aurelio De Laurentiis. La discussione tra i due non è stata serena, il presidente non gli ha perdonato il fatto di avere contestato la decisione del ritiro. De Laurentiis ha avuto una lunga discussione con i suoi legali e con un collaboratore dell’avvocato Grassani coi quali ha parlato degli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dei giocatori e sulla possibilità di poter risolvere il contratto con Ancelotti.

La risposta di Aurelio De Laurentiis non si è fatta attendere, attraverso un comunicato molto duro sul sito del club: “La Società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, patrimoniali, di immagine e disciplinari in ogni competente sede. Si precisa inoltre di aver affidato la responsabilità decisionale in ordine alla effettuazione di giornate di ritiro da parte della prima squadra all’allenatore della stessa Carlo Ancelotti. Infine comunica di aver determinato il silenzio stampa fino a data da definire”.

Il presidente del Napoli è rimasto a lungo al lavoro con l’avvocato Grassani, spesso vicino alle vicende della società, per preparare le sanzioni economiche con cui colpire i giocatori, che hanno interrotto di propria volontà il ritiro imposto dal club. Non è tutto: anche il futuro di Carlo Ancelotti è seriamente in discussione. Infatti, De Laurentiis con il legale sta valutando la soluzione migliore per arrivare alla separazione con l’allenatore.

