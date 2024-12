C’AVETE ROTTO IL DAZN – LA PIATTAFORMA, CHE CHIEDE 60 EURO AL MESE AI SUOI ABBONATI, NON HA FATTO ALCUNA CRONACA SUL MALORE DI EDOARDO BOVE DURANTE FIORENTINA-INTER: HA LASCIATO SCORRERE LE IMMAGINI DEL CAMPO VUOTO SENZA COMMENTO E AGGIORNAMENTI - LE PROTESTE SUI SOCIAL: “UNA VERGOGNA ASSOLUTA” – LA "DIFFERENZA GIORNALISTICA ABISSALE” CON LA RAI E CON SKY CHE, COL COORDINAMENTO DI FABIO CARESSA, DAVANO NOTIZIE AGGIORNATE SULLA SITUAZIONE...

Da www.professionereporter.eu

PIERLUIGI PARDO

Domenica 1° dicembre c’è l’incidente sul campo di calcio di cui tutti parlano, con cui tutti i siti aprono, ma la tv concessionaria esclusiva dell’evento non riesce a fare giornalismo, a dare notizie in tempo reale su cosa sta succedendo. Nonostante ogni anno il canone richiesto agli utenti faccia un balzo in avanti.

L’incidente è quello al calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, che si è accasciato durante la partita della sua squadra contro l’Inter, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La tv è Dazn che, avendo allontanato buona parte del personale giornalistico, non è pronta ad affrontare una clamorosa emergenza del genere.

fiorentina inter dazn

Usciti dal campo giocatori, arbitri e staff tecnici, è andata in onda per alcuni minuti una immagine senza audio del campo fiorentino vuoto, con la laconica scritta “Gara sospesa per emergenza medica”. Il telecronista Pierluigi Pardo ha dato qualche informazione ottenuta dal giornalista de la Repubblica che segue la Fiorentina, Matteo Dovellini. Poi, “evento terminato”. Intanto, Sky, col coordinamento di Fabio Caressa, dava notizie aggiornate sulla situazione, in particolare sulla salute di Bove e lo stesso accadeva in Rai.

“SENZA NIENTE”

“Dazn che in un momento drammatico come questo non ha uno studio e non sapendo che fare lascia scorrere le immagini del campo vuoto senza commento e aggiornamenti: 59,99€ al mese”, ha scritto su X Lorenzo Vendemiale. E Andrea Lucatello: “Dazn per me scandalosa. Malore in campo per Bove e il canale molla qualunque aggiornamento lasciando le immagini del campo vuoto senza commento. Il tutto mentre Repice su Radio 1 aggiornava e spiegava la situazione con le notizie disponibili”.

malore in campo per edoardo bove durante fiorentina inter foto lapresse4

E “Il malpensante”: “Ora che sappiamo che Bove sta meglio ed è cosciente, possiamo discutere della vergogna assoluta di Dazn che ha lasciato l’immagine del campo senza commento, senza scritte, senza avvisi, senza niente? Siori venghino, siori a 59eurienovantanove. La pirateria uccide staminchia”.

PROTEZIONE DEI COLLEGHI

Al minuto 17 del primo tempo di Fiorentina-Inter (iniziata alle ore 18) Bove si è accasciato a terra poco dopo aver allacciato gli scarpini. Il calciatore è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Careggi, dove lo hanno raggiunto i dirigenti della Fiorentina, l’allenatore Palladino, il padre e la sindaca di Firenze. La partita tra Fiorentina e Inter è stata rinviata a data da destinarsi. A Sky sport hanno detto: “La notizia più importante della serata è arrivata alle 19, quando il nostro inviato Matteo Barzaghi ha confermato che Edoardo Bove ha ripreso conoscenza, respira e il cuore batte”.

malore in campo per edoardo bove durante fiorentina inter foto lapresse5

Dopo il crollo a terra di Bove il primo ad accorgersi dell’accaduto è stato l’interista Denzel Dumfries, che ha richiamato l’attenzione, insieme ad Hakan Calhanoglu, dello staff sanitario della Fiorentina. Decisivo l’intervento di un medico della società viola che ha tolto la lingua dalla gola di Bove, per evitare il soffocamento. Le due squadre, a seguito dell’intervento dei sanitari, si sono stretti attorno a Bove, in modo tale che nessuna immagine del centrocampista viola potesse filtrare o essere mostrata.

pierluigi pardo foto di bacco