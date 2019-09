AL DI LA’ DEL BENE (CARMELO) E DEL CALCIO: "MARADONA ERA VIRTUOSISMO, VAN BASTEN ERA UN’ORCHESTRA. INTERPRETAVA TUTTI I RUOLI. PIU’ CHE GIOCARE ERA GIOCATO. CI E’ STATO SOTTRATTO A 26 ANNI, COME GLI EROI" – "IL GODIMENTO" PER ROMARIO E IL BRASILE, PER IL MILAN "STELLARE "DEGLI OLANDESI, PER GIGGS, PER "LA VISIONE DI GIOCO" DI THON E PER BIERHOFF - IL LIBRO-DIALOGO SUL CALCIO CON ENRICO GHEZZI - VIDEO

Estratto dal libro "Discorso su due piedi", una conversazione sul calcio avvenuta nel 1998 tra Carmelo Bene ed Enrico Ghezzi

Ma secondo te c' è un godimento della squadra? Ho l' impressione che il tuo gioco, il tuo calcio, sia già spezzettato in fotogrammi - il piede, l' occhio, l' abbandono, il puro restare abbandonato del giocatore -, il frame, quel secondo che "vale una partita" perché la eccede. Allora, oltre al godimento dei giocatori, il godimento della partita che spazio ha?

C.B. - C' è stata una sola eccezione al mondo, Brasile compreso, una sola squadra al mondo: il Milan stellare, col trio olandese.

e.g. - Van Basten, Rijkaard C.B. - Quella era una squadra da opporre al grande Brasile. Infatti ci ha giocato e.g. - Amichevole, però. Ahimé, non esistono, ancora, questi intercampionati.

C.B. - Van Basten, per me, è uno dei due, dei tre più grandi di ogni tempo e.g. - Che sarebbero? Pelé, Cruijff Van Basten? Romário? Maradona lo metti nei primi cinque? Sette? Dieci?

C.B. - Sì, sì, ce lo possiamo mettere, Maradona e.g. - Però non nei primi cinque C.B. - No, no. Nei primi cinque no. Assolutamente no.

e.g. - Era uno che aveva bisogno di trasformarsi. Non era, diventava Maradona, di tanto in tanto, ma non lo era C.B. - No, no, no. Tra questi primi cinque, Beckenbauer, forse. Kaiser e.g. - Kaiser C.B. - Era incredibile, assillato da due attaccanti lui sguscia sulla linea di fondo, li aggira e rinvia e.g. - Ma lui forse è stato il più elegante, perché era come diviso in due Ti ricordi quel famoso braccio al collo? Sembrava che non esistesse, questo braccio al collo, quando giocava. Invece in Maradona c' è come una cosa di artificio.Una sorta di tecnica che è palesemente tecnica. La tecnica messa in atto.

C.B. - Sì, sì, certo. Ma è il virtuosismo che a me secca e.g. - Però è uno che ha fatto vincere degli scudetti a una squadra disastrata come il Napoli. È la tecnica resa visibile Ecco, il contrario di Romário. L' invisibile e il visibile.

Maradona era visibile. Cioè, non era il lampo C.B. - Calato in un organico di quel Napoli, non male, attenzione.

e.g. - Be', calato, diciamo costruito intorno a lui C.B. - C' era anche Careca e.g. - Grande più lì che nel Brasile. Nel Brasile si è mangiato caterve di gol Careca.

Nell' 86. Ma insomma, esiste il godimento della partita? Non a caso io non riesco a tifare per una squadra.

C.B. - Ma nemmeno io.

e.g. - Già in previsione di questi Mondiali, tiferò per l' Italia se ci saranno o Mancini o Baggio o tutti e due C.B. - No, no. Brasile. Brasile.

e.g. - e siccome non ci sarà nessuno dei due C.B. - Bisogna onorare il Brasile, l' unico che mi porti fuori e.g. - Per te, quindi, Brasile da una parte - la squadra, diciamo, Brasilolanda -, e dall' altra momenti di singoli, momenti invisibili di singoli.

Dico bene?

C.B. - Certo. Se l' Inghilterra potesse mettere in squadra questo Giggs Però la Germania fa paura, perché volontà, rappresentazione Nella Germania c' è questo Thon che ha una visione del gioco notevolissima. Poi c' è Bierhoff, che è il più gran centravanti del mondo. Non ci sono santi. Se una palla gliela metti alta, giusta e.g. - Sì, è bello come diventa corpo con la palla quando gli arriva, come si avvita intorno, breve C.B. - Si avvita, s' alza Alto com' è! Però nessuno può essere Van Basten, perché Van Basten giocava in tutti i ruoli. Andava a prendersela, la palla, la sradicava e.g. - Van Basten era un Cruijff più alto, tra l' altro.

C.B. - Van Basten era uno che più che giocare era giocato, anche lui. Nel senso che, istintivamente, diceva: 'Quando si è di qua si tira di collo destro e quando si è di là di collo sinistro'. Il tiro sporco, non l' ha mai avuto, Van Basten.

[] C.B. - Perciò, se dovessimo citare, a parte Romário, un giocatore che da sé era un' orchestra, direi Marco Van Basten.

e.g. - Sì, io metto subito prima Cruijff perché aveva più gusto della lotta.

C.B. - Marco Van Basten era sempre incidentato. Sempre incidentato. Ci è stato sottratto a 26 anni e.g. - Be', ha avuto un destino da eroe.

