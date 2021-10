13 ott 2021 14:05

C’È UN CLUSTER COVID NELLA NAZIONALE FRANCESE? – DOPO LO JUVENTINO RABIOT, ANCHE THEO HERNANDEZ È RISULTATO POSITIVO AL COVID-19 – IL COMUNICATO DEL MILAN: "IL CALCIATORE STA BENE” – BIASIN TWEET: “INFORTUNI, POSITIVITÀ, RIENTRI A 5 ORE DALL’INIZIO DEI CAMPIONATI, INVASIONI DI CAVALLETTE: TUTTO PER FARE 4 SOLDI IN PIÙ. LE SOSTE PER LE NAZIONALI SONO UNA IATTURA CHE PESA SOLO SULLE SPALLE DEI CLUB…”