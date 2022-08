L’ESTATE SMERALDA DI IBRA - IL REUCCIO DI PORTO CERVO E' QUEL TAMARRONE DI IBRA CHE HA TRASFORMATO IL SUO LUSSUOSISSIMO YACHT IN UNA PALESTRA GALLEGGIANTE. RE ZLATAN SI GODE IL RELAX TRA DISCOTECA E DRONI E SI ALLENA SUL TAPIS ROULANT. IL SUO OBIETTIVO E’ QUELLO DI… - VIDEO

IBRAHIMOVIC BARCA 2

L’estate smeralda di Ibra. A Porto Cervo tutti pazzi per Ibra che ha trasformato il suo lussuosissimo yacht in una palestra galleggiante. Re Zlatan si allena sul tapis roulant piazzato sulla barca e scrive: “Step by step”. Ossia, passo dopo passo. Il Tamarrone svedese, tra una puntata in discoteca, una foto con Khabi Lame, star di TikTok, gioca con i droni e prosegue la riabilitazione a bordo dello yacht in cui non può mancare la piscina. L’infortunio al ginocchio sinistro, con tanto di operazione al legamento crociato anteriore e posteriore a fine maggio, è ormai alle spalle. Il suo obiettivo è quello di rientrare in campo a gennaio, al termine dei Mondiali in Qatar. Nel frattempo meglio il mare della Sardegna di Milanello….

IBRAHIMOVIC BARCA 1 IBRAHIMOVIC BARCA