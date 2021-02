L’EX FIDANZATA DEL DIFENSORE DEL BAYERN JEROME BOATENG TROVATA MORTA IN CASA: AVEVA 25 ANNI - LA STORIA CON IL CALCIATORE DEL BAYERN ERA FINITA POCO PIÙ DI UNA SETTIMANA FA DOPO 15 MESI. PER ORA L'IPOTESI PIÙ ACCREDITATA È QUELLA DEL SUICIDIO. NON È COMUNQUE ANCORA CHIARO SE LA MORTE DELLA MODELLA POSSA ESSERE COLLEGATA IN QUALCHE MODO ALLA ROTTURA CON BOATENG…

Giallo per la morte della modella Kasia Lenhardt, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng. La 25enne tedesca è stata trovata morta dalla polizia nel suo appartamento di Berlino. Lenhardt e Boateng si erano lasciati poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi.

Le cause della morte

Sulle cause del decesso sono ancora in corso le indagini. Ci sono molti punti ancora oscuri e sulla vicenda le autorità di polizia non si sono ancora espresse in modo definitivo. Se ne saprà qualcosa in più soltanto quando verranno resi noti i risultati dell’autopsia, prevista nelle prossime ore. Per ora l'ipotesi più accreditata, secondo quanto riporta la «Bild», è quella del suicidio.

L’addio social

Non è comunque ancora chiaro se la morte della modella possa essere collegata in qualche modo alla rottura con Boateng. Era stato lo stesso Boateng ad annunciare sui social l’addio a Kasia lo scorso 2 febbraio: «Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt.

D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica via giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng».

Niente finale di mondiale per club per Jerome

In ogni caso il decesso della sua ex fidanzata ha profondamente scosso il calciatore che salterà la finale del mondiale per club che avrebbe dovuto disputare giovedì con il Bayern Monaco contro i messicani del Tigres. «Questo ci ha sbalordito», ha detto l'allenatore dei bavaresi, Flick in conferenza stampa. «Jerome è venuto da me e mi ha chiesto di tornare a casa. Dopo un test (COVID-19) negativo tornerà a casa e non sarà disponibile fino a nuovo ordine» ha concluso il tecnico. Boateng era partito titolare nella vittoria del Bayern in semifinale per 2-0 contro l'Al Ahly . I campioni tedeschi puntano al sesto titolo in meno di nove mesi, sperando di emulare il bottino di sei trofei in stagione, già raggiunto dal Barcellona nel 2009.

