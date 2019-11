E’ FRIEDKIN IL REGALO DI NATALE PER I TIFOSI DELLA ROMA – IL TYCOON AMERICANO VUOLE DEFINIRE IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' ENTRO FINE DICEMBRE MA PALLOTTA PRIMA DI CHIUDERE VORREBBE AVERE IN MANO L’AUTORIZZAZIONE PER IL NUOVO STADIO – ECCO CHI C’ERA IN TRIBUNA A GUSTARSI IL RITORNO IN CAMPO DAL PRIMO MINUTO DI FLORENZI: CON MALAGO’, SEMPRE NEL BOX SKY, ANCHE BEBE VIO REDUCE DALLA QUINTA VITTORIA DI FILA NELLA COPPA DEL MONDO DI SCHERMA PARALIMPICA

James Pallotta cercherà di giungere alle trattative finali con il Gruppo Friedkin, ma prima vorrebbe avere in mano l’autorizzazione per il progetto 'Stadio della Roma'. Friedkin, scrive il Corriere dello Sport, dal canto suo ha illustrato chiaramente la sua strategia: svolgere le pratiche negli States perché la burocrazia è in grado di accelerare i tempi. Il magnate americano interverrà poi sull’aumento del capitale della Roma e finirà con l’essere azionista di maggioranza. Tutto questo potrebbe concretizzarsi entro fine dicembre.

FLORENZI

Alessandro Florenzi questo pomeriggio è tornato in campo titolare nella gara contro il Brescia. Una partita vinta 3 a 0, bagnata dalla pioggia dal primo all’ultimo minuto. Il capitano della Roma è stato protagonista di un botta e risposta sul suo profilo Instagram proprio per la fitta pioggia che è caduta sull’Olimpico. “Grazie per aver riparato la mia Michela dalla pioggia…ha detto che però non le hai regalato la maglia” ha commentato sotto la foto la madre della bambina che ha accompagnato Florenzi in campo prima del fischio d’inizio. La risposta del capitano giallorosso: “Rimediamo subito! Anche se non me l’ha chiesta, per me un grande piacere dare la mia maglia alla piccola Michela”.

BEBE VIO

Un 2019 d’oro per Bebe Vio. La campionessa paralimpica ha vinto anche la tappa olandese di Coppa del Mondo (cinque su cinque nel 2019), che le è valsa il quinto trofeo consecutivo dal 2015. Senza dimenticare l’oro ai Mondiali in Corea del Sud. Per la 22enne nata a Venezia una vittoria senza discussioni: 15-4 in finale alla cinese Zhou Jingjing. Stesso risultato in semifinale contro la russa Irina Mishurova e ai quarti di finale contro l'altra cinese Kang Su.

Torna sul podio Andrea Mogos

Ottimo risultati anche per Andrea Mogos: l’azzurra torna sul podio del fioretto femminile categoria A grazie a una gara che si è fermata soltanto in semifinale contro l’ucraina Nataliia Morkvych.

Novità Paolucci

Terzo posto nella gara di sciabola maschile categoria B per Gianmarco Paolucci. Dopo le vittorie sul sudcoreano Chunhuee Park per 15-11 e sul francese Laurent Vadon per 15-12, il ragazzo di Frascati è stato fermato in semifinale dall'ungherese Istvan Trajanyi (15-14).

