L’INTER SI FERMA A MARASSI: COL GENOA FINISCE 1-1 TRA LE POLEMICHE PER IL GOL DI ARNAUTOVIC VIZIATO DA UNA SPINTA DI BISSECK SU STROOTMAN: L’OPINIONE DELL’EX ARBITRO MARELLI SU DAZN - ACERBI PROVA A TOGLIERE PRESSIONE SULLA SQUADRA DI INZAGHI E FA I CONTI AL MERCATO DELLA JUVE: “HA SPESO 200 MILIONI PER 3 GIOCATORI. COME VLAHOVIC, CHIESA E BREMER. NOI PARAMETRI ZERO. PROVIAMO A ESSERE UN PO’ EQUILIBRATI"

Marelli su Dazn: Sarà un goal di cui si discuterà parecchio, in particolar modo per un precedente recente. Strootman cade a terra in seguito a un contrasto con Bisseck che non sfiora nemmeno il pallone, ma questo poco interessa. Si nota molto bene che c’è una spinta energica a due braccia di Bisseck su Strootman: è un fallo evidente, su cui mi sarei atteso un intervento del VAR. Non ha importanza che Strootman avesse le braccia in direzione di Bisseck: stava solo prendendo posizione e non si è verificata nessuna trattenuta".

Estratti da fanpage.it

“Dicono che siamo i più forti ma guardate che quelli che sono andati via erano fortissimi. Dicono che dobbiamo stravincere ma la Juventus ha speso 200 milioni per 3 giocatori come Vlahovic, Chiesa e Bremer. Noi parametri zero. Proviamo a essere un po’ equilibrati”. Francesco Acerbi è il giocatore dell'Inter che si è presentato ai microfoni di DAZN per esprimere le sensazioni del gruppo nerazzurro dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa e per cercare di togliere un po' di pressioni alla squadra di Simone Inzaghi, da tutti etichettata come la principale candidata per lo Scudetto.

Il difensore della Nazionale ha dichiarato: “Sapevamo che sarebbe stata una partita brutta, su un campo ostico, contro una squadra che non fa giocare. Abbiamo sofferto parecchio specie sui calci piazzati, direi che il pareggio è giusto”.