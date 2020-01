L’INVERNO DEL NOSTRO SCONTENTO - SUSO ROMPE CON IL MILAN E CHIEDE LA CESSIONE. POSSIBILE SCAMBIO CON UNDER DELLA ROMA - BERNARDESCHI A DISAGIO NELLA JUVE. SI PARLA DELL'INTERESSAMENTO DEL BARCELLONA: NELL’AFFARE ANCHE RAKITIC? PIATEK AL POSTO DI CAVANI AL PSG?

Alessandro Bocci e Monica Colombo per il Corriere della Sera

suso

Suso si è stufato. E ieri, con un blitz a Casa Milan, ha chiesto di essere ceduto. Sono lontani i tempi in cui lo spagnolo era intoccabile. Giampaolo lo aveva bloccato a Milanello durante l' estate e Pioli, all' inizio del suo mandato, lo ha fatto sempre giocare, sordo ai fischi di San Siro.

Fischi che non hanno scoraggiato Suso sino a quando non è arrivato Ibrahimovic e il Diavolo ha scelto un abito diverso, il 4-4-2, con il promettente Leao a fianco dello svedese. Suso all' improvviso è precipitato nelle gerarchie: prima titolare, poi riserva, adesso dimenticato. Contro l' Udinese, quando è uscito Bonaventura, l' allenatore ha fatto entrare Rebic, che è risultato decisivo con una doppietta.

L' alba di una nuova fase. E lo spagnolo si sente di troppo.

bernardeschi

Forse si è anche pentito di non aver ascoltato sino in fondo le sirene estive. Però intende approfittare degli ultimi dieci giorni di mercato anche se è curiosamente senza procuratore, visto che ha abbandonato Lucci ma non ha ancora definito con Raiola. Il colloquio con Boban e Maldini è durato trequarti d' ora e non sono mancati attimi di tensione.

Suso vuole cambiare orizzonte. Il Diavolo non intende regalarlo, ma punta a una plusvalenza per aggiustare i suoi conti. Offerte concrete non ce ne sono. Incassare i soldi della clausola da 40 milioni, e valida solo per l' estero, è un' utopia.

Al Milan basterebbe la metà.

Siviglia, Valencia e Roma sono vigili. I giallorossi hanno bisogno con urgenza di un esterno d' attacco, che regali qualche certezza a Fonseca dopo l' infortunio di Zaniolo. E in questo senso sono riprese le difficili trattative con l' Inter per Matteo Politano. La Roma lo vuole in prestito con diritto di riscatto. L' Inter pretende l' obbligo, legato a 12 presenze. Se l' affare dovesse concretizzarsi dalla capitale potrebbero dare il via libera alla cessione di Under al Milan in cambio di Suso.

Ai rossoneri piace anche Januzai, belga della Real Sociedad.

PIATEK

Non è un momento felice per le cosiddette ali. Il malessere di Federico Bernardeschi nei confronti della Juventus è quasi pari a quello del collega milanista. Berna non è mai stato titolare inamovibile, però adesso è fuori dal progetto e da mezzala Sarri lo ha provato una sola volta contro l' Udinese in Coppa Italia. In Spagna si parla dell' interessamento del Barcellona (voce uscita già in estate) e della possibilità dello scambio con Rakitic. A Torino smentiscono. Ma Bernardeschi, nei sei mesi decisivi per l' Europeo, non può permettersi di rimanere a lungo in panchina.

I prossimi giorni saranno decisivi, così come per Emre Can. L' unico sicuro di lasciare lo Stadium, per il momento, è Marko Pjaca, che torna a giocare in coppia con Simeone, non più a Firenze ma a Cagliari: la formula è prestito con diritto di riscatto e chissà che non sia la vera ripartenza per il croato. Mentre Cavani ha chiesto la cessione al Psg: lo aspetta l' Atletico Madrid. Piatek potrebbe sostituire l' ex napoletano in Francia.

BERNARDESCHI suso suso milan