LA STAFFETTA ITALIANA SI QUALIFICA PER LA FINALE 4X100 MA MARCELL JACOBS È COSTRETTO A RINUNCIARE A CORRERE LA FRAZIONE: HA AVVERTITO UN FASTIDIO MUSCOLARE - IL SUO POSTO È STATO PRESO DA WANDERSON POLANCO, 24ENNE SARDO DI ORIGINI DOMENICANE - L’ITALIA IN SECONDA SEMIFINALE, CON FRANCIA, GERMANIA E TURCHIA HA CHIUSO AL QUINTO POSTO IN 39”02, MA CON IL SETTIMO TEMPO GENERALE…