35 ANNI FA MORIVA IL GRANDE BOMBOLO - ALL'ANAGRAFE ERA FRANCO LECHNER, COGNOME ASBURGICO - IL RICORDO DELLA FIGLIA STEFANIA: "OGNI TANTO CI DICEVA DI VOLER ANDARE IN AUSTRIA A VEDERE L'ALBERO 'GINECOLOGICO'. 'FORSE È UN COGNOME NOBILE', CI DICEVA. POI CI RIPENSAVA: 'MEGLIO DI NO, ALTRIMENTI MI TROVO PIENO DI BUFFI..." - FIGLIO DI UN "PERACOTTARO", IL LAVORO COME AMBULANTE, IL SUO PRIMO PALCO ALL'OSTERIA "PICCHIOTTINO"