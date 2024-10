L’ITALIA RIFILA 4 PAPPINE A ISRAELE CON DOPPIETTA DI CAPITAN DI LORENZO - A NOVEMBRE, TRA TRASFERTA A BRUXELLES (IL 14) E L'ULTIMA A SAN SIRO CONTRO I FRANCESI (IL 17) GLI AZZURRI DOVRANNO SIGILLARE IL PRIMO POSTO PER TROVARE UN AVVERSARIO PIÙ MORBIDO NEI QUARTI DI NATIONS LEAGUE CHE CI GARANTIREBBERO ANCHE UN SORTEGGIO DA TESTA DI SERIE NELLE QUALIFICAZIONI AL MONDIALE AMERICANO DEL 2026 – IL NAPOLISTA: “SPALLETTI ORA DEVE SEMPRE VINCERE. L’IMPRESSIONE È CHE, DOPO LE FRASI SUGLI ULTRAS RIFERITE A INZAGHI, LO ASPETTINO AL VARCO…”

Bell'Italia e qualificazione ai quarti di Nations League quasi ottenuta (manca un punto), anche grazie al successo della Francia in Belgio. La Nazionale di Spalletti a Udine gioca bene, diverte e batte 4-1 Israele con le reti di Retegui, su rigore, Frattesi e la doppietta di capitan Di Lorenzo.

A novembre, tra trasferta a Bruxelles (il 14) e l'ultima a San Siro contro i francesi (il 17) dovremo sigillare un primo posto ad oggi meritatissimo per trovare un avversario più morbido nei quarti che ci garantirebbero anche un sorteggio (13 dicembre a Zurigo) da testa di serie nelle qualificazioni al Mondiale americano del 2026. Da segnalare anche l'esordio in Nazionale di Maldini e Lucca.

Spalletti ora deve sempre vincere. L’impressione è che lo aspettino al varco. Stavolta lo hanno criticato per le sue frasi su Israele. Dichiarazioni – va detto – non centrate, innanzitutto perché è tutto da dimostrare che la maggioranza degli israeliani non voglia la guerra. E poi l’amnesia sul 7 ottobre è molto grave.

Se non si ricorda l’attacco senza precedenti subito da Israele con 1.200 morti, è impossibile spiegare il contesto. Se si affronta una discussione politica delicata come questa, non può essere affrontata con superficialità. Ma non c’è solo Israele. L’impressione, leggendo qua e là, è che Spalletti è atteso al varco dopo le frasi sugli ultras ovviamente riferite a Inzaghi e quella marcia indietro che lui stesso ha dovuto smentire: «Non devo chiarire niente con nessuno».

Tutto si deciderà nelle due due partite del 14 novembre in Belgio contro il Belgio e del 17 novembre a Milano contro la Francia. Spalletti si giocherà la Nations League ma non solo.