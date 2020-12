L’ITALIA SENZA INNO E BANDIERA ALL'OLIMPIADE DI TOKYO? MALAGO’ ALL’ATTACCO: "UNA SITUAZIONE FOLLE PER IL CONI. SIAMO ILLEGITTIMI NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE. E' UNA FORMA DI AUTOLESIONISMO, MI AUGURO CHE TUTTO SI SISTEMI PRIMA DEL PROSSIMO ESECUTIVO DEL CIO DEL 27 GENNAIO” - LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO HA FORMALIZZATO IL FATTO CHE “SPORT E SALUTE SPA” È UNA PROPRIA SOCIETÀ IN HOUSE: LA DIMOSTRAZIONE CHE IL CONI NON È AUTONOMO… - IL BOTTA E RISPOSTA TRA SPADAFORA E L’AD DI “SPORT E SALUTE” VITO COZZOLI…

"Tutta questa vicenda dell'autonomia del Coni è cominciata alla fine del 2018: noi adesso siamo illegittimi nell'ordinamento internazionale, io sono molto preoccupato. E' una forma di autolesionismo, mi auguro che tutti si sistemi prima del prossimo esecutivo del Cio del 27 gennaio: atleti e tecnici sono preoccupati, è dire poco... Quello che succede è una follia" ha spiegato il n.1 del Coni, Giovanni Malagò, durante la trasmissione "Che tempo che fa" di Fazio.

Il risultato di tutto questo è la ingerenza della politica nello sport in questi ultimi anni. Malagò ha anche subito la chiusura durante il periodo natalizio di Palazzo H da parte di Sport e Salute, un altro motivo di contrasto che ha provocato problemi di lavoro. Il presidente del Coni ha ricordato inoltre Paolo Rossi e Maradona che ha giocato a calcetto con lui al Circolo Aniene.

La presidenza del Consiglio intanto ha formalizzato il fatto che Sport e Salute spa è una propria società in house: la dimostrazione che il Coni non è autonomo, come ha detto anche Malagò durante la trasmissione di Rai3. Un altro tassello che verrà portato a conoscenza del Cio che presto prenderà una decisione sul Comitato olimpico italiano. Intanto, il ministro Spadafora, dopo il lunghissimo botta e risposta di ieri con il presidente-ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, è in attesa di prendere una decisione, dopo aver studiato con il suo staff le carte. Decisione che potrebbe essere imminente. Di sicuro, è necessario un chiarimento fra Ministro e Sport e Salute: per il bene di tutto il mondo dello sport italiano.

"Italia senza inno e bandiera all'Olimpiade di Tokyo? Manca solo questo, spero si possa risolvere il prima possibile. Sono questioni che riguardano altri ministeri ma non ne abbiamo bisogno assolutamente: riguarda la nostra immagine all'estero, mi premurerò di sollecitare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto anche lui a 'Che tempo che fa'.

In relazione alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Coni a Che Tempo che Fa, fonti di Sport e Salute fanno presente che la prassi della chiusura natalizia degli uffici è stata introdotta diversi anni fa dalla Coni Servizi, sotto la stessa guida del Presidente Malagò, e che la policy comunque prevede, come ogni anno, che si possa lavorare per le esigenze importanti. Il Presidente del Coni lo sa benissimo.

La circolare riguarda il personale ed è volta, come avviene in ogni azienda, soprattutto ad attivare lo smaltimento di ferie arretrate. A meno che non abbia altre motivazioni, il Presidente Malagò non deve dunque disdire alcun appuntamento. Come è d'altronde sempre accaduto, potrà tranquillamente accedere agli uffici e ricevere i suoi ospiti.

In merito alla decisione della Sport e Salute di chiudere gli uffici di Palazzo H dal 23 dicembre al 7 gennaio per le festività natalizie, fonti Coni precisano che la scelta è stata "unilaterale, sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario", mentre ai tempi della Coni Servizi "le date venivano concordate". "La situazione è totalmente fuori controllo", aggiungono fonti del Comitato olimpico nazionale facendo riferimento alla mancata autonomia gestionale dell'ente: sullo sfondo resta il rischio di pesanti sanzioni del Cio a danno dello sport italiano.

