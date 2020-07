L’ITALIA SI E’ ROTTA IL PALLONE - DIETRO IL CROLLO DI SPETTATORI CI SONO DIVERSI FATTORI: DA UNA CERTA STANCHEZZA NEI CONFRONTI DELLA MONOTONA SERIE A (IN CUI DA OTTO ANNI VINCE SEMPRE LA JUVENTUS) AL CAMBIO DI ABITUDINI DEGLI SPETTATORI -DURANTE IL LOCKDOWN IN TANTI HANNO CAPITO CHE È PIÙ APPASSIONANTE SEGUIRE UNA SERIE TV PIUTTOSTO CHE UN CAMPIONATO SENZA BRIVIDI. E I "MILLENNIALS"…

L’Italia si è rotta il pallone. Dietro il crollo di spettatori per le partite ci sono diversi fattori: da una certa stanchezza nei confronti della monotona serie A in cui da otto anni vince sempre la Juve al cambio di abitudini degli spettatori. Durante il lockdown, che ha messo gli italiani a dieta di pallone, in tanti hanno capito che si sta bene pure senza. Anzi è più appassionante seguire una serie Tv piuttosto che un campionato senza brividi, con troppe squadre e tante partite loffie. Altro dato preoccupante per il pallone italico riguarda i giovanissimi. I “millennials”, che alla tv preferiscono lo smartphone. seguono sempre meno il calcio e si dedicano ad altre passioni. I tifosi diminuiscono: erano il 92% nel 2001, oggi sono il 77%...

IL CALCIO POST COVID

Aldo Grasso per il Corriere della Sera

È ripartito dal 20 di giugno il campionato di calcio di Serie A ma la sua resa tv suscita perplessità: aveva senso ricominciare così? Se guardiamo all'intera stagione, le partite più seguite ci riportano tutte allo scorso anno (come nel caso di Inter - Juventus, il 6 ottobre 2019, in testa alla classifica degli ascolti con 1.361.000 spettatori e il 5,6% di share su Sky), oppure al periodo pre-lockdown (come nel caso di Juventus - Inter, giocata l'8 marzo, che ha raccolto 1.332.000 spettatori medi e il 4,7% di share sempre su Sky).

Nessuna delle gare che si sono disputate nel periodo post-Covid entra invece nella top ten, segno di una certa stanchezza.

Fatto sta che la ripresa, con questo campionato concentrato e giocato in molte giornate di quest' estate 2020, pare lenta. Guardando all'ascolto medio dei principali canali che trasmettono il calcio, senza grandi picchi, mantiene la testa della classifica Sky Sport Serie A (con 56.000 spettatori medi nella giornata dal 20 giugno), seguito da Dazn (26.600 spettatori medi nella giornata) e da Sky Sport Uno (24.700 spettatori medi).

Anche i programmi di commento non brillano. Mediaset ha sostituito TikiTaka con Pressing Serie A , in onda però su Italia 1 anziché su Rete4: il passaggio ha giovato al programma, che catalizza 471.000 spettatori medi (contro i 411.000), ringiovanendo il suo pubblico.

La domenica sportiva , su Rai2, è passata da 840.000 spettatori medi (7,6% di share) nel periodo pre-Covid a 410.000 spettatori (3,5% di share) durante il periodo senza campionato.

Con la ripresa, l'ascolto è risalito un po' (535.000 spettatori, 6%), senza tornare ai livelli precedenti. Vanno piuttosto bene, invece, i dati di Total Audience degli highlights: gli italiani, in spiaggia o in villeggiatura, si accontentano tranquillamente del calcio in clip. (In collaborazione con Massimo Scaglioni, elaborazione Geca e iPort Nielsen su dati Auditel)

