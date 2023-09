14 set 2023 23:30

L’ITALVOLLEY NON TRADISCE MAI. GLI AZZURRI DI FEFÈ DE GIORGI LIQUIDANO LA FRANCIA CON UN PERENTORIO 3-0 E VOLANO IN FINALE PER LA DODICESIMA VOLTA ALL'EUROPEO. SI RIPETE LA SFIDA DEL MONDIALE CON LA POLONIA - L’ABBRACCIO DA BRIVIDI A SIMONE ANZANI, IL VICECAPITANO FERMATO DA UN PROBLEMA CARDIACO, E LE PAROLE DI GIANNELLI: “SIAMO STATI UNITI DAVANTI A TUTTO” – IL CT DE GIORGI: “QUESTO È UN GRUPPO COESO, NON È NATO PER CASO” (IL MESSAGGIO A VOLANDRI) - VIDEO