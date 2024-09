’A LUNA ROSSA ME PARLA ’E TE! - FINISCE CON UN PAREGGIO LA PRIMA FINALE DELLA LOUIS VUITTON CUP TRA IL TEAM ITALIANO E I BRITANNICI DI INEOS - (UNA SFIDA AL MEGLIO DELLE 13 REGATE PER DIVENTARE IL CONTENDENTE DI NEW ZEALAND IN COPPA AMERICA) - LUNA ROSSA VINCE IL PRIMO MATCH RACE MA NON RIESCE A COMPLETARE IL BIS – LA LEGGENDA DELLA VELA CINO RICCI: “LE PARTENZE SARANNO FONDAMENTALI. AINSLIE È UN FENOMENO, MA ANCHE QUEL SATANASSO DI SPITHILL NON SBAGLIA. L'IMPORTANTE E' CHE..."

1. AMERICA’S CUP, LVC: LUNA ROSSA E INEOS COMINCIANO CON UN PAREGGIO

Estratto dell'articolo di Fabio Pozzo per www.lastampa.it

luna Rossa vs Ineos Britannia nel Day 1 delle finali LVC

[…]. A Barcellona, per la prima giornata di finale della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos, è arrivata la perturbazione che si attendeva. Vento da SudOvest sino a 18 nodi, onda piuttosto alta, di oltre un metro abbondante da Sud. “Condizioni limite per il controllo di queste barche”, ha detto Ben Ainslie, lo skipper timoniere di Ineos Britannia. Vero anche, che il vento teso ha esaltato la velocità degli Ac75: prima partenza a 41 nodi, in regata punte di oltre 50 nodi. Tanta roba.

LUNA ROSSA - LOUIS VUITTON CUP

LA PRIMA REGATA

Non c’è molto da dire, se non che Luna Rossa ha indovinato il circling in pre-partenza, si è portata avanti nella volata verso la linea, mure a dritta, sopravvento, procedendo da destra del campo verso sinistra, precedendo Ineos di una lunghezza almeno sulla linea. Gli inglesi hanno splittato, virando sulla destra del campo ed è cominciata la corsa. Luna Rossa davanti, Ineos dietro.

Non è cambiato più nulla, Luna ha controllato bene, non ha sbagliato granché, e questo ha consentito a Spithill e compagni di mantenere il vantaggio per tutti gli otto lati (stante il vento forte, due in più rispetto alle semifinali, partenza di bolina, arrivo in poppa sempre). Ineos ha fatto qualche uscita più garibaldina dalla boa, ma del resto doveva azzardare per togliersi dalla piazza d’onore. Ma non è stato abbastanza. Tagliano con 46 secondi in ritardo rispetto alla barca col tricolore, hanno preso più di 600 metri di distacco in certi momenti. Un punto d’oro per l’Italia.

[…]

2. LUNA ROSSA SI È AGGIUDICATA IL ROUND 1 DELLA PRIMA REGATA DELLA FINALE DI LOUIS VUITTON CUP

Da gazzetta.it

LUNA ROSSA - LOUIS VUITTON CUP

Luna Rossa si è aggiudicata il Round 1 della prima regata della finale di Louis Vuitton Cup che deciderà la sfidante di Emirates New Zealand per disputare la finale della Copa America, in programma dal 12 al 27 ottobre. Il team di Max Sirena a Barcellona ha chiuso la prima delle 13 sfide davanti a Ineos Britannia con un vantaggio di oltre 700 metri e 46" di vantaggio. A seguire le due imbarcazioni proseguiranno col Round 2.

3. CINO RICCI

Gaia Piccardi per corriere.it - Estratti

Se la polvere degli anni si è depositata sulla voce, i pensieri sono ancora affilati come le manovre che chiamava dal pozzetto di Azzurra, Newport ‘83, la sfida italiana alla Coppa America senza la quale non ci sarebbero state tutte le altre, Luna Rossa inclusa.

luna rossa

A 90 anni appena compiuti (tanti auguri in ritardo ma di cuore, vate), Cino Ricci osserva le regate di Barcellona con occhi disincantati e animo leggero, tutto ciò che si poteva fare al timone di una barca a vela lui l’ha fatto per primo, nella Vuitton Cup inaugurale — la selezione degli sfidanti in cui da giovedì 26 settembre, contro gli inglesi di Ineos, la Luna proverà a meritarsi il diritto di affrontare i detentori kiwi — Azzurra si piazzò in semifinale. La leggenda di Cino Ricci era pronta a salpare.

(...)

james spithill

La semifinale con American Magic è stata dura: crede che Luna Rossa sia cresciuta attraverso le difficoltà?

«Vincere affrontando i problemi è meglio: ti evolvi, fai sviluppo, saldi la squadra e crei entusiasmo. La regata del 5-3 con gli americani è stata perfetta».

È una Luna che affronta alla pari Ineos Britannia nella finale di Vuitton Cup?

«Occhio che gli inglesi sono forti... Hanno a bordo un timoniere, Ben Ainslie, che alle Olimpiadi ha dimostrato di essere un extraterrestre, la barca è veloce e l’equipaggio mi sembra affiatato»

L’arma dei Prada boys?

«La partenza, in mano a quel satanasso di Spithill. Per evitare il rischio di penalità però l’ho visto timido. Gli diranno di stare attento: spero che non sarà troppo conservativo con gli inglesi».

luna rossa

Ma cosa farà la differenza, secondo lei?

«Dipende dal vento: se passa i 12-13 nodi, la mia sensazione è che Ineos vada più forte. Nelle manovre non vedo grandi favoriti: anche gli inglesi sbagliano poco. Il livello si equivale».

Ma lei ci salirebbe su quei mostri volanti, Cino?

«Nella vita sono sempre stato guidato dalla curiosità: se avessi l’età giusta, sull’Ac75 ci salirei eccome! Purtroppo appartengo a un’altra era geologica. Ma queste non sono barche, sono rospi: dovrebbero trovargli un altro nome. Le mie barche, invece, erano cigni, non solo Azzurra. La mia vela aveva i protagonisti, oggi ci sono i sistemi idraulici. Sotto il casco a Barcellona non vedi nemmeno le facce dei velisti: come fai a innamorarti? È diventato un altro sport».

cino ricci

(...)

luna rossa american magic Spithill LUNA ROSSA - LOUIS VUITTON CUP luna rossa american magic