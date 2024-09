26 set 2024 15:12

’A LUNA ROSSA ME PARLA ’E TE! IL TEAM ITALIANO VINCE LA PRIMA REGATA CONTRO I BRITANNICI DI INEOS NELLA FINALE DELLA LOUIS VITTON CUP (UNA SFIDA AL MEGLIO DELLE 13 REGATE PER DIVENTARE IL CONTENDENTE DI NEW ZEALAND IN COPPA AMERICA) – LA LEGGENDA DELLA VELA CINO RICCI: “LE PARTENZE SARANNO FONDAMENTALI. AINSLIE È UN FENOMENO, MA ANCHE QUEL SATANASSO DI SPITHILL NON SBAGLIA. L'IMPORTANTE E' CHE NON SIA TROPPO CONSERVATIVO. I MONOSCAFI VOLANTI? MA QUESTE NON SONO BARCHE, SONO ROSPI. LE MIE BARCHE, INVECE, ERANO CIGNI…”