19 mar 2023 20:20

E’ MEGLIO PER LA ROMA CHE IBANEZ NON GIOCHI PIU’ IL DERBY – L’OTTIMO DIFENSORE GIALLOROSSO CON UNA SCIOCCA ESPULSIONE PER DOPPIA AMMONIZIONE REGALA L’UOMO IN PIU’ ALLA LAZIO CHE VINCE 1-0 CON UNA RETE DI ZACCAGNI - NEL GIRO DI TRE STAGIONI IBANEZ È STATO PROTAGONISTA IN NEGATIVO IN TRE DERBY - LA LAZIO VOLA A +5 SU MOURINHO – LA RISSA TRA PEDRO E LA PANCHINA GIALLOROSSA- IN TRIBUNA ANCHE SVEN GORAN ERIKSSON...