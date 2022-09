E’ MORTA LA “BEGHINA” ELISABETTA: SI FERMA LA PREMIER. ANCHE RANGERS-NAPOLI A RISCHIO RINVIO? - SECONDO LA STAMPA SCOZZESE, LA PARTITA DI CHAMPIONS POTREBBE SLITTARE. MA IL CALENDARIO UEFA È TROPPO FITTO - IL REGNO UNITO DOPO LA MORTE DI ELISABETTA OSSERVERÀ UN PERIODO DI LUTTO DI DIECI GIORNI, ATTIVITÀ SPORTIVE COMPRESE. MENTRE SULLA CHAMPIONS L’UEFA FA SAPERE CHE…

Secondo il protocollo London Bridge, dopo la morte della regina Elisabetta II, il Regno Unito dovrebbe osservare un periodo di lutto di dieci giorni, attività sportive comprese.

Certamente si fermeranno (manca solo l'annuncio ufficiale) i campionati e le coppe domestiche in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Il dubbio resta legato alle competizioni europee. Nel calcio, da calendario, prendendo in esame gli incroci delle squadre britanniche con quelle italiane, i Rangers di Giovanni Van Bronckhorst dovrebbero ospitare ad Ibrox il Napoli di Luciano Spalletti nella sfida di Champions League prevista martedì 13 settembre alle 21. Il giorno dopo, invece, nella sfida delle 18,45 della stessa competizione, i connazionali del Celtic sono attesi in Polonia (in campo neutro) per il match contro lo Shakhtar Donetsk.

Napoli, sfida coi Rangers da riprogrammare? Difficile che l'Uefa conceda il rinvio

Secondo diverse testate scozzesi, sia Rangers che Celtic - così come ovviamente i club inglesi impegnati in Champions, Europa e Conference League -, starebbero cercando un modo per rinviare e riprogrammare entrambe le partite, ma il calendario Uefa - anche in considerazione degli impegni delle nazionali - è praticamente saturo di impegni. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi sulla questione.