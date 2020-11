L’OLIMPICO? MEGLIO SENZA TIFOSI – LA ROMA VOLA: SENZA PUBBLICO GIÀ 7 SUCCESSI IN 10 PARTITE - MKHITARYAN SHOW: 5 GOL NELLE ULTIME 2 GARE – IERI CONTRO IL PARMA IL PRIMO GOL IN A DI MAYORAL E UNO STREPITOSO VILLAR IN MEZZO AL CAMPO - E FONSECA? SOLO UN MESE FA IL SUO DESTINO PAREVA SEGNATO, CON L'OMBRA DI ALLEGRI E SARRI AD ALLUNGARSI SU DI LUI. ORA INVECE… - VIDEO

Dan Friedkin, solitamente poco avvezzo a manifestazioni eclatanti, a metà primo tempo ha sfilato gli occhiali da sole e si è avvicinato al monitor davanti a sé: come a voler ammirare meglio la sua Roma.

O la volée che Mkhitaryan ha spedito all' incrocio dei pali della porta del Parma, immagine di copertina per il 3-0 al Parma, ultima prova della crescita della Roma: un gruppo di ragazzi di qualità assemblato negli ultimi 15 mesi, da Mancini a Ibanez, da Veretout a Spinazzola, da Villar a Mayoral (ieri ha aperto le marcature col 1° gol in A), costati mediamente una decina di milioni a testa ma dal rendimento decisamente superiore.

E accanto a loro stelle come Pedro e Mkhitaryan - 5 gol nelle ultime 2 partite con la doppietta di ieri, dedicata alla sua Armenia, fiaccata dal conflitto in Nagorno-Karabakh - campioni di valore assoluto per la Serie A e presi senza spendere nemmeno un euro. Ma capaci di volatilizzare il peso delle assenze di Dzeko, Pellegrini, Smalling.

Ora toccherà al Napoli pesarne il valore, tra sette giorni al San Paolo in una sfida quasi da scudetto. Sì, perché senza il pasticcio del caso Diawara, la Roma avrebbe un punto in più e sarebbe lì, insieme al Sassuolo. Un percorso iniziato a luglio, dopo i mesi di clausura, quando la squadra di Fonseca ripartì male ma si ritrovò chiudendo il campionato in crescita. La Roma segna tanto, 19 gol, ma inizia a subire poco: nelle ultime due in casa ha concesso alle avversarie solo due tiri in porta.

Curioso è che l' impennata coincida col veto ai tifosi.

Magari è solo un caso, ma esattamente come successe cinque anni fa all' inizio dello sciopero della curva, da quando le tribune si sono svuotate, la Roma si è liberata della sindrome Olimpico.

Prima del lockdown, in casa la squadra di Fonseca girava alla media di 1,6 punti a partita, con 4 partite perse sulle 13 giocate. Dalla ripresa estiva in poi ha accelerato visibilmente: 2,3 punti di media in casa, una sola sconfitta e sette vittorie sulle dieci partite giocate all' Olimpico. Un dato ancora più significativo, se si nota che invece in trasferta il rendimento è rimasto più o meno sovrapponibile (2 punti a partita oggi, 1,8 prima della pandemia).

E Fonseca? Solo un mese fa il suo destino pareva segnato, con l' ombra di Allegri e Sarri ad allungarsi sudi lui. Ma i risultati hanno ribaltato la faccenda e oggi, paradossalmente, sembra quasi un problema il contratto in scadenza a giugno. In realtà, riportare la Roma in Champions gli varrebbe l' estensione automatica del legame per un altro anno. Con tanti saluti ai fantasmi.

