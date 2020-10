L’OMBELICO DELLA FEDE – LA PELLEGRINI PUBBLICA UNA FOTO SU INSTAGRAM CITANDO JOVANOTTI (“CENTRO NEVRALGICO DEL NUOVO MONDO”) E SUBITO SI SCATENANO I COMMENTI DEI FAN: “SEI INCINTA?” – LA RISPOSTA DELLA “DIVINA”: “NON HO CAPITO UNA COSA!! L’OMBELICO CE L’HANNO SOLO LE DONNE INCINTE?!”

Emiliano Bernardini per ilmessaggero.it

federica pellegrini

Federica Pellegrini è incinta. Verità o un semplice gioco? E’ lei a far venire il dubbio postando la foto della sua pancia su Instagram. A corredo un verso della canzone di Jovanotti “L’ombelico del mondo”. E il verso scelto non è affatto casuale “centro nevralgico del nuovo mondo!”. O di una nuova vita?

Subito si sono scatenati i commenti dei suoi followers. Non è un mistero che Federica Pellegrini volesse un figlio. E pare che stavolta il suo desiderio si sia avverato. Da tempo fidanzata con il suo allenatore Mario Giunta. I due dovranno rivedere i programmi per l’estate? Niente più Tokyo 2021? Niente Olimpiadi? Aspettiamo...

