L’OMBRA DI RONALDO SULL’ATALANTA (E SULLA JUVE)! CR7 TORNA IN ITALIA. A BERGAMO CON LO UNITED SFIDERA’ LA DEA (A CACCIA DELLA TERZA QUALIFICAZIONE DI FILA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS) – GASPERINI: "MI SPIACE CHE CRISTIANO SIA TORNATO IN INGHILTERRA. FINO ALL'ULTIMO HO SPERATO CHE RESTASSE IN ITALIA ANCHE SE...” – ALLEGRI (A CUI OGGI CR7 FAREBBE MOLTO COMODO) CONTRO LO ZENIT: BASTA UN PARI E LA JUVE E’ AGLI OTTAVI

Stefano Scacchi per “La Stampa”

In Champions League in Italia alla stessa ora, ma con 200 chilometri di distanza a dividerli. Come due fidanzati che si sono lasciati da poco e cercano ancora di sapere cosa fa l'altro, la Juventus e Cristiano Ronaldo non possono ignorare le reciproche mosse, soprattutto quando sono così ravvicinate e riguardano la rincorsa a quella Coppa Campioni che aveva spinto la presidenza Agnelli a fare follie per il portoghese.

Adesso CR7 la insegue con il Manchester United, 13 anni dopo la prima volta da giovane stella emergente dei Red Devils. CR7: «Sempre nel mio cuore» Il percorso europeo riporta il portoghese in Italia per la prima volta dall'addio alla Juventus, due mesi e undici giorni dopo quel gol annullato a Udine per un fuorigioco di millimetri, ultima apparizione con la maglia bianconera prima che Jorge Mendes definisse l'operazione del ritorno a Old Trafford.

Ronaldo riparte da Bergamo, contro l'Atalanta, alle 21, stesso momento del calcio d'inizio di Juventus-Zenit a Torino. Lo fa su un campo dove non ha brillato particolarmente nelle sue tre stagioni italiane: appena un gol e due partite saltate per infortunio in campionato, la mazzata della sconfitta per 3-0 nei quarti di Coppa Italia il 30 gennaio 2019 (ai bergamaschi ha segnato altre due reti in Serie A, a Torino su rigore a luglio 2020).

«Torno in un Paese che ha accolto benissimo me e la mia famiglia - ha scritto CR7 in serata sui social -, un posto fantastico che sarà per sempre nel mio cuore. So per esperienza personale che non è mai semplice giocare a Bergamo contro una squadra come l'Atalanta, ma faremo assolutamente del nostro meglio per mantenere il primo posto nel girone».

«Mi spiace che sia tornato in Inghilterra. Fino all'ultimo ho sperato che restasse in Italia anche se ci sarebbe costato qualche gol in più contro», dice Gian Piero Gasperini che ha già dovuto piegarsi alla legge di Ronaldo due settimane fa a Manchester, quando il portoghese ha completato l'amarissimo sorpasso dopo il fenomenale primo tempo chiuso in vantaggio per 2-0 dall'Atalanta.

È stato il terzo centro dell'ex bianconero in questa Champions, il secondo consecutivo utile a completare una rimonta dopo quello al Villarreal. Ronaldo approfitterà della vetrina italiana per alimentare altri rimpianti sulla sua partenza da Torino: «Ma Cristiano non ha bisogno di motivazioni particolari. Ne ha già tante come tutti i giocatori del Manchester United. Non devono dimostrare niente a nessuno, solo ai nostri tifosi», spiega Ole Gunnar Solskjaer, l'allenatore dei Red Devils.

L'Atalanta dovrà sottrarsi alla legge di Ronaldo per centrare la terza qualificazione di fila agli ottavi di Champions, facendo leva sul fattore campo. Il Manchester United, in questa edizione, ha vinto due volte in casa, ma ha perso in Svizzera con lo Young Boys. Il clima sarà elettrico (attesi mille tifosi inglesi e stadio esaurito), ma queste sono le serate da Cristiano Ronaldo, 138 gol in Champions. L'Atalanta vuole congelare la statistica per 90 minuti.

