L’ORACOLO DI BARI VECCHIA COLPISCE ANCORA - “RICHARLISON È UNA PIPPA”. IL VIDEO IN CUI CASSANO STRONCA L’ATTACCANTE DEL TOTTENHAM (CHE I NARCOS VOLEVANO UCCIDERE) – FIORELLO E L’INTEMERATA CONTRO "CORSPORT" E "GAZZETTA" - SALVINI ESALTA I TIFOSI GIAPPONESI CHE HANNO RIPULITO LO STADIO DOPO LA PARTITA CONTRO LA GERMANIA – IL COMMENTO STRACULT: “INVITALI PER UN MESE A NOSTRE SPESE A ROMA: VITTO, ALLOGGIO E ANCHE MIGNOTTE SE SERVE! MAGARI È LA VOLTA BUONA CHE LA RIPULISCONO!” – I BAFFI DA PORNODIVO DI ALISSON E IL FIDANZATO DELLA FIGLIA DI LUIS ENRIQUE CHE... – VIDEO

Cassano ha risvegliato anche quel morto di Richarlison piango pic.twitter.com/AqPfgit8Yt — L’Agnelliano ?? (@umbasdeez) November 24, 2022

L’ORACOLO DI BARI VECCHIA COLPISCE ANCORA – “Richarlison è una pippa”. Subito dopo la doppietta contro la Serbia dilaga sul web il video in cui Cassano stronca l’attaccante del Tottenham: "75 milioni di euro l'ha pagato il Tottenham ma Richarlison non sa stoppare la palla. Firmino per me è molto più forte!”. De gustibus.

cassano richarlison

TODA JOYA, TODA BELEZA - Marco Lollobrigida, giornalista di Raisport, racconta su Instagram la storia di Richarlison, l’attaccante del Brasile che ha realizzato un gol tra i più belli della storia dei Mondiali: l’infanzia nella favela, i narcos che vogliono ucciderlo perché lo scambiano per un criminale di una banda rivale, l’umiliazione subita dal padre in un lago di pesca sportiva, il calcio come riscatto. Adani chiosa: “L’uomo parte da lontano per diventare calciatore, a volte da molto lontano..”

CHE ROVESCIO! Fiorello imita Mike Bongiorno per bacchettare i quotidiani sportivi: “Corriere dello Sport” e “Gazzetta” meriterebbero una tiratina d’orecchie, eh. Ieri l’Italia del tennis ha battuto gli Stati Uniti, siamo in semifinale di Davis dopo 8 anni e i giornali sportivi non mettono nulla in prima pagina?”. Aguzzate la vista: sul Corsport e sulla Gazzetta la notizia c’è, anche se in basso…

tifosa giapponese

MEJO DEL TRAP! – Il ct dell’Arabia Saudita Hervè Renard, in francese volpe, vuole fare a concorrenza alla sbroccata di Trapattoni contro Strunz. In un video , girato nello spogliatoio saudita durante l’intervallo della partita con l’Argentina, la "Volpe del deserto" sferza i suoi: “Se volete una foto con Messi, tirate fuori i telefoni. Dovete fare pressing su di lui e invece continuate a guardarlo”

AFFARI DI FAMIGLIA – Il ct della Spagna Luis Enrique su Twitch a chi gli chiede quale sia il suo punto di riferimento in campo, risponde "E’ il signor Ferran Torres. Se non rispondo così mia figlia mi taglia la testa!". Sira Martinez, primogenita di Luis Enrique, è fidanzata da circa un anno con l'attaccante della Roja…

alisson

MAI DIRE BANZAI - Salvini parla su Twitter dei tifosi giapponesi che hanno ripulito lo stadio dopo la partita contro la Germania: “Un gesto inaspettato, di cui fare tesoro”. Si scatena il pandemonio nei commenti: “Pensare che a Milano vai a San Siro e vedi pisciare gente sui muri delle scale che portano alle tribune”. “Salvini, invitali per un mese a nostre spese a Roma: vitto, alloggio, musei, guide e anche mignotte se serve! Magari è la volta buona che la ripuliscono!”

TIRA PIU' UN PELO DI FI...FA - “La Fifa non è neanche in grado di capire che i baffi da pornodivo di Alisson sono 100 volte più "arcobaleno" della fascia da capitano di Neuer” (da Twitter)

sira martinez figlia di luis enrique sira martinez figlia di luis enrique 6 gazzetta prima pagina ferran torres sira martinez figlia di luis enrique 9 renard corsport prima pagina fernan torres sira martinez figlia di luis enrique adani cassano fiorello fernan torres sira martinez herve renard