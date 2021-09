22 set 2021 15:52

E’ PARTITA LA BEATIFICAZIONE DI SPALLETTI A GIORNALI UNIFICATI – "LIBERO": "NON SENTE PIÙ IL DOVERE DI VINCERE CHE PRIMA SI AUTO-IMPONEVA. E NON C’È UN TOTTI CHE PUÒ MINARE IL RAPPORTO CON LA CITTÀ COME A ROMA. AL CONTRARIO DI ALLEGRI, È UN UOMO PIÙ SERENO, LIBERATO DALLE TOSSINE” - CORSPORT: “SPALLETTI È CAMBIATO, HA DATO CONSAPEVOLEZZA AI GIOCATORI, BASTA VEDERE FABIAN RUIZ…” - L'ALLENATORE TOSCANO DOPO LE PRIME SCONFITTE REGGERA' LA PRESSIONE O ANDRA' IN AUTO-COMBUSTIONE COME SPESSO AVVENUTO?