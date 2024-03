C’È POCO DA ESSERE “ALLEGRI” – CON LA SCONFITTA RIMEDIATA CONTRO LA “NUOVA” LAZIO DI TUDOR, LA JUVENTUS HA MESSO IN DISCUSSIONE IL PIAZZAMENTO CHAMPIONS CHE SEMBRAVA CERTO – CON 7 PUNTI IN 9 PARTITE, I BIANCONERI HANNO UNA MEDIA DA RETROCESSIONE. IL GIOCO È SEMPRE GRIGIO, GLI ERRORI INDIVIDUALI ABBONDANO – SORRIDE PIOLI: GRAZIE A UN LEAO STRARIPANTE BLINDA IL SECONDO POSTO E GUARDA AL FUTURO… – VIDEO

Tudor ha ucciso Allegri con la sua stessa arma assurdo#LazioJuventus pic.twitter.com/4ASYBXGtHW — DariusTheThird (@DreamChaserIIII) March 30, 2024

Estratto dell’articolo di Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

fiorentina milan - leao in gol

Il Milan sta bene e gioca bene. Pioli è pronto per aggredire quello che manca della stagione. Non lo scudetto, ché quello ormai dipende solo dall’Inter, ma un secondo posto largo e l’Europa League. Leao è nella forma migliore dell’anno ed è stato troppo per la Fiorentina: col suo assist e il suo gol ha inchiodato i viola. Mancava Theo Hernandez ma l’assenza non si è quasi avvertita.

La Fiorentina è stata anche brava a rimanere aggrappata alla partita che il Milan avrebbe già potuto (e dovuto) chiudere nel primo tempo. Sembra, a volte, che i rossoneri si piacciano troppo, non siano abbastanza cattivi. La leggerezza con la quale gioca Leao è uno spettacolo, ma può diventare un limite. Perdonare, nel calcio, non conviene mai e creare occasioni è solo un lavoro fatto a metà. […]

lazio juventus - gol di marusic

La prima Lazio di Tudor è già meglio della Juve di Allegri. Vince con una zuccata di Marusic nel recupero, come riuscivano a fare fino a qualche mese fa i bianconeri. Le cose si mettono male per Allegri: dal 27 gennaio ha raccolto 7 punti in 9 partite con una sola vittoria (sul Frosinone). Il gioco è sempre quello, grigio, complicato, noioso e non mancano gli errori individuali (ieri sul gol del’esordiente Sekulov, 22 anni).

Detto tutto questo, la Juve ha buttato buona parte del vantaggio che aveva sulle quarte che, a differenza sua, marciano spedite. Sbagliare ancora potrebbe trasformare una stagione banale in una catastrofe.

massimiliano allegri

Prosegue il lungo, malinconico tramonto del Napoli.

Dopo aver perso 3-0 con l’Atalanta, i campioni d’Italia tuttora in carica hanno 30 punti in meno dello scorso anno e Calzona, come Garcia e Mazzarri prima di lui, non sa da che parte cominciare per risollevare un gruppo che lui stesso ha definito «fragile» e che, dopo aver dimostrato di saper vincere dando spettacolo, si è dissolto. Anche la Champions ormai è lontanissima. […]

lazio juventus - gol di marusic stefano pioli Leao in Fiorentina Milan fiorentina milan - loftus cheek