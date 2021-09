C’E’ POCO DA STARE ALLEGRI – LA JUVENTUS CHIUDE IL MERCATO SENZA SQUILLI: NON ARRIVANO NÉ PJANIC, NÉ ICARDI. KEAN BASTERÀ PER IL DOPO RONALDO? ALLEGRI SI ASPETTAVA DI PIÙ. LA CESSIONE DI RONALDO NON HA FATTO DISPERARE MAX (CHE LO RITENEVA INGOMBRANTE E DI DIFFICILE COLLOCAZIONE TATTICA) MA ORA C'E' UN VUOTO NELLA CASELLA DEL CENTRAVANTI PURO - FANNO RIFLETTERE PURE LE CIFRE DELLE DUE OPERAZIONI CR7 E KEAN…

STEFANO AGRESTI PER CORRIERE.IT

chiellini allegri

Né Icardi, né Pjanic. Il mercato della Juve si è fermato anzitempo, l’ultimo giorno non ha portato novità, i dirigenti bianconeri non sono riusciti ad arrivare dove auspicavano : il centravanti è rimasto al Psg, nonostante non si sia mosso nemmeno Mbappé ; il regista non è riuscito a lasciare Barcellona benché fosse disposto a ridurre sensibilmente il suo ingaggio monstre pur di tornare a Torino.

E così Allegri dovrà scalare posizioni, risalendo ai vertici del nostro calcio, al termine di un’estate nella quale — rispetto al gruppo che ha rischiato di uscire dalla Champions con Pirlo — ha perso il capocannoniere Ronaldo e ha aggiunto Locatelli e Kean. È una Juve più forte o indebolita? La maggioranza dei tifosi ha già dato la propria risposta, scatenando sui social una durissima protesta nei confronti della società.

cristiano ronaldo juventus udinese 8

La cessione di Ronaldo non ha fatto disperare Allegri, che lo riteneva ingombrante e di difficile collocazione tattica. Nello stesso tempo, da allenatore pragmatico qual è, sapeva benissimo ciò che poteva garantirgli Cristiano: una trentina di gol, malcontati. Si aspettava dunque che il vuoto lasciato dal portoghese venisse colmato in organico da un centravanti puro: un Icardi, appunto, o anche uno sullo stile di Dzeko e Giroud, avanti con gli anni però capaci di diventare un punto di riferimento offensivo.

JUVENTUS - EMPOLI - ALLEGRI E CHIELLINI SCONSOLATI

Invece è arrivato Kean, nemmeno lui uomo d’area, il quale non lo entusiasma per tanti motivi: lo ha allenato agli albori della carriera e anche il suo carattere lo preoccupa. Fanno riflettere pure le cifre delle due operazioni, ufficializzate ieri: Ronaldo va allo United per 15 milioni da pagare in 5 anni (con una minusvalenza di 14 a bilancio) più 8 di bonus; Kean arriva dall’Everton con una valutazione che può diventare di 38 (3 il primo anno e 4 il secondo per il prestito, 28 da pagare in tre anni per il riscatto obbligatorio se i bianconeri vanno in Champions tra due stagioni, 3 di bonus). Nel 2019 i bianconeri lo avevano ceduto a 27,5, ma pagando le laute commissioni di Raiola.

max allegri 3

Allegri ha chiesto fin dall’inizio Pjanic e lo ha anche corteggiato con alcune chiamate, ritenendo Locatelli un ottimo acquisto ma insufficiente a sistemare il centrocampo. Gli occorreva un uomo d’ordine e il bosniaco sarebbe stato entusiasta di tornare, al punto che era disposto a tagliarsi lo stipendio (da oltre 8 milioni a 6) pur di lasciare Barcellona. Nella mattinata di martedì i dirigenti bianconeri ci hanno provato di nuovo incontrando Ramadani, l’agente di Pjanic, ma non sono riusciti a far quadrare i conti di un’operazione gravosa, soprattutto in considerazione dell’età del giocatore. Hanno parlato con il procuratore di un altro suo assistito, Vlahovic, confidando di gettare le basi affinché tra un anno il centravanti della Fiorentina possa percorrere la strada di Chiesa. Ma dodici mesi possono essere interminabili, se la squadra non va. Per questo Allegri, più che pensare a Vlahovic, rimpiange Pjanic e Icardi.

MOISE KEAN juventus udinese 3 massimiliano allegri 1 CR7 MENDES max allegri 2 allegri massimiliano allegri juventus atalanta amichevole pre campionato 1 massimiliano allegri 4