E’ TORNATA LA JUVE – SOTTO GLI OCCHI DI MOGGI, I BIANCONERI, TRASCINATI DA UN SUPER KOSTIC, SPAZZANO VIA L’INTER CON I GOL DI RABIOT E DI FAGIOLI. ALLEGRI, ALLA QUARTA VITTORIA DI FILA, SORPASSA INZAGHI IN CLASSIFICA – ANNULLATO DAL VAR UN GOL A DANILO, NELLA RIPRESA IN CAMPO ANCHE CHIESA E DI MARIA - LA FRASE DEL COMPIANTO GAETANO SCIREA NELLO SPOGLIATOIO CHE HA DATO LA CARICA PRIMA DELLA PARTITA CONTRO L'INTER...

Fabiana Della Valle per gazzetta.it

juve inter fagioli

Quarta vittoria di fila in Serie A per la Juve, che supera l'Inter di corto muso e la sorpassa in classifica. Il 2-0 finale regala infatti alla squadra di Allegri non solo il sorpasso sull'Inter, ma anche il quinto posto a braccetto con la Roma. Alla rete di Rabiot al 52' segue il raddoppio di Fagioli all'84': in entrambi i casi gli assist sono firmati da Kostic. Al 63' aveva segnato anche Danilo, gol non convalidato dal Var per un fallo di mano del brasiliano.

LA FRASE DI SCIREA

Da gazzetta.it

juve inter frase scirea

Rileggere le parole di Gaetano Scirea fa un certo effetto: vale per tutti gli appassionati di calcio e in particolare per i giocatori della Juventus presenti negli spogliatoi a Torino prima del derby d'Italia contro l'Inter. Dove si cambiano i calciatori di Massimiliano Allegri nella pancia dell'Allianz Stadium - infatti - prima della partita ha campeggiato su diversi monitor una citazione del compianto difensore bianconero. Una sorta di dedica d'amore che i tifosi hanno scelto per dare una spinta emotiva alla squadra. "La Juventus è qualcosa di più di una squadra - le parole pronunciate in passato da Scirea -, non so dire cosa, ma sono orgoglioso di farne parte".

La frase, mostrata sia in italiano che in inglese, fa parte di un'iniziativa del club legata ai fan token, con i tifosi in possesso dei gettoni digitali della Juventus che nei giorni scorsi hanno votato la citazione sull'applicazione dedicata, preferendola ad altri virgolettati storici. Le foto dello spogliatoio sono poi circolate sui social network scatenando ondate di affetto dei tifosi bianconeri nei confronti del calciatore scomparso prematuramente nel 1989 in Polonia a causa di un incidente automobilistico.

juve inter juve inter moggi montero