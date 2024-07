10 lug 2024 09:57

L’ULTIMA GENIALATA DELLA LEGA: INTRODURRE UN'AGGRAVANTE PER I REATI COMMESSI IN TRENO, IN METRO, NELLE STAZIONI O NELLE IMMEDIATE VICINANZE – MATTIA FELTRI IRONIZZA SULLA PROPOSTA DEL DEPUTATO DEL CARROCCIO IGOR IEZZI: "RUBARE UN PORTAFOGLI ALLA FERMATA DI SAN BABILA È PIÙ GRAVE CHE RUBARLO IN UN BAR DI ANDRIA. COME SIA SOSTENIBILE COSTITUZIONALMENTE UNA ROBA SIMILE, CE LO SPIEGHERANNO MEGLIO I GIURECONSULTI SALVINIANI. MA NON BASTA. PER COME È SCRITTO L'EMENDAMENTO, L'AGGRAVANTE VALE PER QUALSIASI REATO. QUINDI…”