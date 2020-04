15 apr 2020 16:00

L’ULTIMA IDEA DI GRAVINA? – LA RIPARTENZA SCAGLIONATA: PRIMA LA SERIE A, POI B E C - L' IPOTESI DEL PRESIDENTE DELLA FIGC FAVORIREBBE I TEST SUI CALCIATORI. QUESTA PROCEDURA RIBADISCE CHE NOI DEL CALCIO NON CERCHIAMO CORSIE PREFERENZIALI" - LE ALTRE IDEE DI GRAVINA: NIENTE PARTITE AL NORD E PROSSIMA SERIE A IN 5 MESI CON PLAYOFF E PLAYOUT (E CON GLI EUROPEI A GIUGNO COME LA METTIAMO?)