L’ULTIMA, INUTILE, POLEMICA DELLA SINISTRA SULLA MAGLIA DELL’ITALIA: “È FASCISTA” - NEL MIRINO LA SCRITTA SUL COLLETTO “L’ITALIA CHIAMÒ” (E DUNQUE PURE L’INNO DI MAMELI E’ FASCIO?) – SECONDO “LIBERO” QUALCHE MALIGNO È ARRIVATO PERSINO A COMPLOTTARE CHE LA SCELTA NON SIA STATA CASUALE NÉ SLEGATA DALLA VOLONTÀ “TOTALIZZANTE” DEL GOVERNO. C’È ANCHE CHI, PERÒ, LA CONTESTA IN SENSO OPPOSTO: CHE SENSO AVREBBE, DICONO I DETRATTORI, UN RICHIAMO AD UN PATRIOTTISMO CHE NON ESISTE PIÙ?”

Da ilnapolista.it

polemica nazionale maglia azzurra

Si avvicinano gli Europei e le varie nazionali hanno svelato le maglie che vestiranno i propri calciatori quest’estate.

Libero racconta le polemiche che sono nate sulla maglia azzurra, in particolare sulla scritta “L’Italia chiamò”, criticata da molti per lo stampo patriottico.

In prima pagina, il quotidiano titola così: “La maglia azzurra? «È fascista»” e poi scrive:

In un periodo di massima polarizzazione generale, in cui ci si divide in fazioni commentando praticamente di ogni cosa, non poteva passare inosservata la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio. A far discutere il web, il colletto (…)

(…) della t-shirt disegnata per gli azzurri in vista dell’Europeo dell’estate prossima. In particolare, la frase “l’Italia chiamò” ricamata, estratto ed omaggio all’inno di Mameli. Nel comunicato di presentazione si legge che l’intenzione degli ideatori è di esaltare «in chiave sportiva il senso identitario». Ma il solo richiamo all’inno nazionale ha fatto sobbalzare i progressisti nostrani, da sempre allergici a qualsiasi declinazione del termine “identità” e per di più da un anno e mezzo governati da un premier che guida un partito chiamato come l’attacco dell’inno di Mameli: Fratelli d’Italia.

Qualche maligno è arrivato persino a complottare che la scelta non sia stata casuale né slegata dalla volontà “totalizzante” del governo. C’è anche chi, però, la contesta in senso opposto: che senso avrebbe, dicono i detrattori, un richiamo ad un patriottismo che non esiste più e ad un verso che segue quel «siamo pronti alla morte» a cui nessuno, o quasi, sarebbe mai disposto ad aderire?

So Foot ha raccolto i commenti relativi alla nuova maglia degli azzurri

Giovedì Adidas ha svelato le maglie ufficiali di Euro2024. In Francia sono rimasti perplessi della reazione degli italiani. Infatti molti tifosi della Nazionale non hanno apprezzato la nuova maglia azzurra, secondo loro, troppo simile a quelle di bassa qualità che si possono trovare alle bancarelle.

A parlare della reazione degli italiani è So Foot. “Sotto il post ufficiale della Nazionale italiana su Twitter si sono accumulati nelle ultime 24 ore una serie di commenti negativi“.