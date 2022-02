17 feb 2022 13:40

L’ULTIMO CAPITOLO DELLA GUERRA TRA FIGC E LEGA E’ LA NOMINA DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE DI GENNARO TERRACCIANO COME COMMISSARIO AD ACTA PER ADEGUARE LO STATUTO DELLA LEGA DI A (CHE RISCHIA IL COMMISSARIAMENTO) – GRAVINA VUOLE TENERE SOTTO SCACCO I PRESIDENTI DI A (E IL SUO GRANDE NEMICO LOTITO) – BRUCIATO BONOMI COME NUOVO PRESIDENTE, L'ALA LOTITIANA PREME PER LORENZO CASINI MA SULLO SFONDO SI STAGLIA IL BAFFO DI MAURO MASI...