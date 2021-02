QUAL È L'UNICO SETTORE NEL MONDO DEL CINEMA CHE HA FATTO AFFARI D'ORO CON LA PANDEMIA? IL PORNO! AXEL BRAUN, REGISTA ITALIANO VENERATO A LOS ANGELES PER LE PARODIE HARD DEI BLOCKBUSTER: "FACCIO ACCOPPIARE I SUPEREROI MARVEL, I PERSONAGGI DI HAPPY DAYS, QUELLI DI STAR WARS E I PUFFI. DURANTE IL LOCKDOWN IL MIO SITO È CRESCIUTO DEL 600%" - "PAPÀ PORTÒ LE PRIME RIVISTE SCONCE DAL BELGIO SULL'AUTO CONSOLARE DI SUO PADRE" - "NON C'È MAI STATO E NON CI SARÀ PIÙ UN FENOMENO COME ROCCO SIFFREDI, VORREI DIRIGERLO IN UN FILM CHE..."