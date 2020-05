L’UOMO RANGNICK PER IL MILAN: “MI HANNO CERCATO E L’AVVENTURA MI PIACE” - LE FRASI DELL’ALLENATORE TEDESCO ALLA 'BILD' CONFERMANO QUANTO SIANO AVANZATE LE TRATTATIVE CON IL CLUB ROSSONERO – QUALE SARA’ IL FUTURO DI PAOLO MALDINI, ANCORA IN SOSPESO PER LA PROSSIMA STAGIONE? L’EX CAPITANO AVEVA ESPRESSO PARERE CONTRARIO ALL’ARRIVO DI RANGNICK...

STEFANO SCACCHI per lastampa.it

Ralf Rangnick

Un ulteriore passo avanti verso il Milan e allo stesso tempo un modo di mettere le cose in chiaro. Le frasi di Ralf Rangnick alla Bild confermano quanto siano avanzate le trattative tra l’allenatore tedesco e il club rossonero: “Mi hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare.

Di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che andrò lì. Al momento però il Milan e il campionato italiano hanno altri problemi”, dice il capo dell’area sport della Red Bull con riferimento all’emergenza coronavirus che ha rallentato la marcia di avvicinamento al Milan perché non consente di avere un’idea precisa sui tempi di programmazione.

RALF RANGNICK

Rangnick chiarisce ulteriormente il concetto: “Non sono uno che ha difficoltà a immaginare che le cose possano funzionare. Certo, l'avventura mi piace, ma non deve essere una missione suicida”. L’ex allenatore del Lipsia, ora manager della squadra ai quarti di Champions League, vuole avere tempo per plasmare la sua nuova creatura e chiede ampi poteri all’interno del club. Qui, oltre al tempo a disposizione, entrano in gioco anche i ruoli in società. In particolare il futuro di Paolo Maldini, ancora in sospeso per la prossima stagione. L’ex capitano aveva espresso parere contrario all’arrivo di Rangnick. È un nodo che dovrà essere sciolto in breve tempo. E poi l’allenatore tedesco potrà pilotare il Milan a suo piacimento. Su whatsapp ha scritto uno status che conferma il suo amore per l’Italia: “Sono i sogni che fanno vivere l’uomo”, citando una frase di Enzo Ferrari. Dalla Rossa di Maranello al rossonero di Milanello il passo potrebbe essere vicino per Rangnick.

paolo maldini foto mezzelani gmt019 Ralf Rangnick