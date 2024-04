RUBIALES, MO SO' CAZZI! - L'EX PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO SPAGNOLA, INDAGATO PER CORRUZIONE, E' STATO ARRESTATO ALL'AEROPORTO - IL 46ENNE ERA APPENA RIENTRATO IN SPAGNA DALLA REPUBBLICA DOMINICANA, DOVE SI TROVAVA DA CIRCA DUE MESI - L'EX NUMERO 1 DEL CALCIO SPAGNOLO SI DIFENDE DALLE ACCUSE: "IL DENARO SUI MIEI CONTI FRUTTO DEL MIO LAVORO" - SOTTO INCHIESTA ANCHE L'ACCORDO DA OLTRE 1,3 MILIONI € PER... - VIDEO

? Estas son las imágenes del momento en el que Luis Rubiales sube con dos agentes de la UCO a una furgoneta de la Guardia Civil. #RubialesARV pic.twitter.com/lpgLvQCfOD — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 3, 2024

1. IN SPAGNA ASPETTANO RUBIALES ALL’AEROPORTO: POTREBBERO ARRESTARLO SUBITO

Da www.ilnapolista.it

luis rubiales

L’aereo che riporta Luis Rubiales in Spagna dovrebbe atterrare a Madrid intorno alle 10:15. Lo aspetta la giustizia spagnola, e i media curiosi di capire se l’ex presidente della Federcalcio sarà arrestato immediatamente, appena sceso dalla scaletta. Sui siti ci sono le dirette testuali dell’evento.

Ana Pastor, la giornalista di La Sexta, lo ha beccato mentre si imbarcava, nella Repubblica Dominicana. “Siamo all’aeroporto e Luis Rubiales è qui – ha detto – Non so se viaggerà sul nostro volo per la Spagna e se quando metterà piede in Spagna verrà arrestato”

supercoppa spagnola in arabia saudita

Rubiales è indagato per corruzione, dopo la perquisizione effettuata lunedì scorso da agenti dell’Uco insieme a membri delle forze di sicurezza della Repubblica Dominicana, dove Rubiales si trovava da circa due mesi. Il giudice che indaga sui presunti contratti irregolari durante il periodo in cui Rubiales era presidente della Rfef aveva fatto perquisire anche la casa di Rubiales a Granada e la sede della Reale Federcalcio spagnola alla ricerca di eventuali contratti irregolari degli ultimi cinque anni, in particolare sul trasferimento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, con la mediazione di Piqué.

hotel della citta del calcio a las rozas

FEDERCALCIO SPAGNOLA SOTT'ACCUSA PER APPALTI TRUCCATI

(ANSA) - Nuove rivelazioni nell'inchiesta sugli appalti concessi dalla Federcalcio spagnola negli ultimi 5 anni durante la gestione dell'ex presidente Luis Rubiales. Un contratto da 1,3 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione dell'Hotel della Città del Calcio a Las Rozas (Madrid), sede del ritiro della nazionale, sarebbe stato firmato fra il capo dell'impresa che si aggiudicò le opere, Angel Gonzalez Segura, e un architetto indagato.

perquisizione della guardia civil nella sede della federcalcio spagnola. 7

Il tutto su indicazioni del responsabile delle Risorse Umane della Federcalcio, José Javier Jimenez, secondo quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche realizzate dalla Guardia Civile (Uco), come riporta oggi la radio Cadena Ser. Nella conversazione con l'architetto, Gonzales Segura afferma che "c'è bisogno di altre due imprese". Però, aggiunge: "non abbiamo presentato in gare precedenti perché dovremo presentare tre offerte: la nostra e altre due", in modo che il presunto appalto truccato appaia "mascherato".

perquisizione della guardia civil nella sede della federcalcio spagnola. 3

Secondo gli inquirenti, la conversazione rivela che non era la prima volta che l'impresa contrattata presentava "preventivi fittizi" per aggiudicarsi i lavori. Intanto, dopo la perquisizione effettuata ieri da agenti spagnoli insieme alla polizia dominicana nella residenza di Luis Rubiales a Santo Domingo, l'ex presidente della Federcalcio indagato per presunta corruzione, riciclaggio e amministrazione sleale, avrebbe anticipato ad oggi il suo rientro in Spagna, inizialmente previsto per il 6 aprile.

ARTICOLI CORRELATI

perquisizione della guardia civil nella sede della federcalcio spagnola. 5 perquisizione della guardia civil nella sede della federcalcio spagnola. 2 perquisizione della guardia civil nella sede della federcalcio spagnola. 1 perquisizione della guardia civil nella sede della federcalcio spagnola. 4

perquisizione della guardia civil nella sede della federcalcio spagnola. 6 bacio hermoso rubiales