tiger woods augusta 2022

Domenico Calcagno per il “Corriere della Sera”

Ci sono quelli che si allenano, giocano, vincono e poi c'è Tiger Woods che è molte cose di più. La vita, il divorzio, gli eccessi, gli incidenti, gli interventi chirurgici, le vittorie impossibili. Tiger può sprofondare nel fango e tornare nell'alto dei cieli come niente fosse. Frantumarsi, farsi arrestare, risorgere con estrema disinvoltura e senza perdere l'amore del pubblico, che lo adora e vuole solo lui.

tiger woods augusta 2022

Da ieri è ufficiale: 14 mesi dopo essersi schiantato con il suo Suv, aver rischiato l'amputazione della gamba destra e averla salvata grazie a placche, viti e chiodi, Tiger torna a giocare un torneo e non uno qualsiasi, il Masters, edizione numero 86, che inizia domani e che ha già vinto cinque volte, la prima nel 1997, l'ultima nel 2019, praticamente un'era.

tiger woods incidente 77

E se qualcuno pensa che abbia deciso di giocare così, giusto per partecipare, non conosce la feroce determinazione dell'uomo che ha cambiato il golf, che prima ancora di andare a scuola era un'attrazione per le tv, un bambino fenomenale allevato dal padre, un ex Berretto verde. «Posso dire che giocherò - ha spiegato dopo l'ennesimo giro di allenamento -, il mio recupero è stato buono, anzi sono entusiasta di come è andato». Poi la domanda: «Ma pensa di poter vincere?». «I do» ha risposto, cioè lo posso fare. «Posso colpire molto bene la palla, non ho problemi nello swing, il problema sarà camminare per 72 buche. È una sfida, ma sono pronto».

tiger woods

Il Masters è il primo Major della stagione e l'unico che si gioca sempre sullo stesso percorso, l'Augusta National, in Georgia. Un antico bastione della cultura wasp e pure del razzismo che Tiger ha sicuramente contribuito a cambiare: da ragazzino su quei curatissimi prati avrebbe potuto al massimo fare il caddie, crescendo è diventato una parte dello spettacolo, della leggenda di Magnolia Lane e non solo per le cinque giacche verdi che ha nell'armadio. Qui, nel 2019, ha conquistato il suo ultimo Major, il quindicesimo.

tiger woods

Solo Jack Nicklaus ne ha vinti più di lui: 18, ma Tiger di sicuro non ha ancora rinunciato del tutto al sogno di agguantare l'Orso d'oro che ha 82 anni e ha annunciato nei giorni scorsi che quest' anno non tirerà nemmeno il primo colpo. Tiger di anni ne ha 46, che cominciano a essere tanti anche per il golf, ma The Big Cat, come ha più volte dimostrato, proprio come i gatti di vite ne ha tante.

tiger woods augusta 2022

Quella che inizierà domani con il primo drive al tee della buca 1, la Tea Olive, par 4 di 416 metri, sarà almeno la quarta o la quinta e anche quella precedente, chiusa dentro il Suv ribaltato sulla highway, ruotava attorno al Masters, alla vittoria del 2019, il trionfo che chiudeva un digiuno di Major lungo undici anni.

tiger woods incidente 66

Già allora pochi erano disposti a scommettere ancora sulla Tigre, forse solo lui era convinto di poter conquistare ancora un titolo dello Slam. Per questo quell'«I do» non va sottovalutato anche se gli anni passano e la concorrenza nel golf diventa sempre più forte. Tutti vogliono vincere, tutti lavorano duro per riuscirci, ma tutti, forse, non se la prenderebbero troppo se a batterli dovesse essere ancora Tiger. Perché è una leggenda e perché se oggi i giocatori professionisti guadagnano milioni il merito è soprattutto suo, del ragazzo partito dalla California per cambiare il golf.

