Ricostituire in provincia la magica triade che condusse sul tetto del mondo il Milan. Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Arrigo Sacchi, al Monza, in Lega Pro per tentare in due anni la scalata alla A. Il progetto del leggendario presidente della squadra degli Invincibili è stato svelato dallo stesso allenatore intervistato da Daria Bignardi nel corso della trasmissione L’Assedio sul Nove.

«Berlusconi mi ha chiesto di allenare il Monza, io però non faccio parte di quei generali che dicevano “Armiamoci e partite” quindi, quando non avevo più questa ossessione – amo ancora il calcio, mi piace il fenomeno non solo da un punto di vista calcistico, ma anche sociale e culturale — però non ho più quella forza derivata dall’ossessione che è qualcosa in più e ti tira fuori anche l’energia che hai nell’alluce».

Fininvest ha rilevato il Monza il 28 settembre del 2018 quando in panchina sedeva Marco Zaffaroni. Il 22 ottobre avvenne il cambio a livello di guida tecnica. La squadra venne affidata a Cristian Brocchi che tuttora è l’allenatore della squadra, prima in classifica e lanciatissima verso la B. La tentazione venne a Silvio un anno fa, quando da patròn del club brianzolo, dopo l’esonero di Zaffaroni, ebbe il pensiero stupendo. Trasferire il laboratorio entrato nella storia del calcio al Brianteo per replicare il miracolo partendo dalla Lega Pro. Arrigo ha declinato, Silvio e Adriano — a cui oggi viene intitolato un Monza Club a Villasanta — inseguono con Brocchi fasti ed emozioni di gioventù.

