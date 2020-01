UN SACCO CHIELLO! IL CAPITANO DELLA JUVENTUS STA ACCELERANDO I TEMPI DEL RIENTRO: VUOLE (E DOVREBBE) TORNARE IN CAMPO NELLA SECONDA METÀ DI FEBBRAIO PER LA CHAMPIONS - PER SARRI SAREBBE UNA BOCCATA D’OSSIGENO DOPO LA BATOSTA IN SUPERCOPPA: CHIELLINI È ESSENZIALE PER ALZARE IL BARICENTRO E AIUTARE IL CENTROCAMPO TROPPO FRIABILE – KULUSEVSKI A DISPOSIZIONE SOLO DA LUGLIO…

Maurizio Crosetti per “la Repubblica”

lazio supercoppa

La Juve è un affresco di Michelangelo con qualche sottile crepa. È prima insieme all' Inter ma ha perso la Supercoppa. Ed è lanciata in un futuro che si chiama nono scudetto e Champions. Lunedì riparte in casa con il Cagliari.

Dove eravamo rimasti L' ultima immagine bianconera è sfocata: tre gol presi dalla Lazio a Riad e altrettanti, dall' identico avversario, in campionato, per un totale di 6 in due settimane. Troppi.

ronaldo chiellini pjanic

Questo però è accaduto alla fine di una stagione dominante, almeno in Italia, prima con Allegri (scudetto, niente Champions) e poi con Sarri (primato, una sola sconfitta, ottavi di coppa conquistati in anticipo e di forza). La novità è il nome dell' avversaria: l' Inter. Era sparita ed è stato un glorioso pezzo di Juve (Conte, Marotta) a ridestarla, questo amareggia i tifosi bianconeri e li preoccupa: perché conoscono Conte. Vederlo all' Inter è un sussulto quotidiano, ma è anche la logica di un professionismo che porta i migliori là dove c' è più bisogno di loro, e naturalmente più denaro.

Chi rientra

chiellini

Probabilmente Giorgio Chiellini tornerà prima del previsto, cioè nella seconda metà di febbraio.

GIORGIO CHIELLINI 1

Per la Juve, 17 gol presi in 17 partite di A, riavere il capitano è essenziale. Con lui si può giocare uno contro uno con qualunque avversario, alzando il baricentro e soffrendo forse un po' meno la friabilità di un centrocampo che copre poco. De Ligt non è più intoccabile (se la gioca con Demiral) e con l' arrivo di Chiellini lo sarà ancora meno: del resto, l' olandese è semmai il vice Bonucci. Per il rientro di Chiellini si ipotizza Juve-Inter del 1° marzo, con possibile assaggio a Lione (26 febbraio) se non già a Ferrara (il 23).

emre can

kulusevski

Ma servono anche i ritorni di Khedira e del miglior Douglas Costa, il primo per ridare stabilità e sicurezza, il secondo per portare accelerazioni nei finali, specialmente in Champions dove sarà opportuno recuperare Emre Can, escluso dalla prima lista.

douglas costa

Il mercato

mbappe'

Preso il miglior giovane del campionato, Kulusevski, 20 presenze in A per 35 milioni, una proporzione sorprendente ma lo svedese (solo di passaporto, lui in realtà è macedone) può essere un crack. Sarri però lo avrà solo a luglio: forse il ragazzo servirebbe adesso. Il mercato di gennaio ha già visto le partenze di Mandzukic e Perin, non dovrebbero arrivare nomi eclatanti, forse un attaccante in più. Per l' estate è diverso. Si sogna Mbappé, e in panchina Guardiola. Non è fantamercato. Dipenderà dall' esito della Champions e da un bilancio ossigenato dall' aumento di capitale. Basterà?

barzagli chiellini juve atletico chiellini bonucci LAZIO JUVE SUPERCOPPA moggi chiellini juve atletico chiellini GIORGIO CHIELLINI