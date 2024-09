18 set 2024 18:26

SAI QUAL È QUEL GIOCATORE CHE…ERA IN CLINICA CON MATTEO MESSINA DENARO? TOTÒ SCHILLACI! – L’EROE DI ITALIA ’90, SCOMPARSO OGGI A 59 ANNI, NON HA MAI DIMENTICATO COME FARSI TROVARE AL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO TANTO DA ESSERE ALLA CLINICA MADDALENA DI PALERMO QUANDO SCATTO’ IL BLITZ DEI CARABINIERI PER FERMARE IL BOSS: “ERO APPENA ARRIVATO. SONO ENTRATI INCAPPUCCIATI E CI HANNO DETTO: 'FERMI TUTTI'. ERA UN MANICOMIO, PROPRIO IL FAR WEST…” – GLI SCAZZI CON ANTONELLA ELIA ALL’ISOLA, PECHINO EXPRESS CON LA SECONDA MOGLIE E IL CINEMA – VIDEO