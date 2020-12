SAINZ FICTION - LA MCLAREN E IL VIDEO PER LA FERRARI CHE HA COMMOSSO GLI AMANTI DEL GENERE: ''PRENDETEVI CURA DI CARLOS SAINZ COME NOI CI SIAMO PRESI CURA DI LUI. FERRARI E MCLAREN SONO COME DUE POLI OPPOSTI CHE SI ATTRAGGONO, AVVERSARI E AMICI'' - IL PILOTA RAGGIUNGE LECLERC E FORMERÀ UNA COPPIA ''NEXT GEN'' DELLA FORMULA UNO INSIEME A SCHUMACHER JUNIOR

? A message to our friends at @ScuderiaFerrari and to the famous tifosi. ?? Un messaggio ai nostri amici di Scuderia Ferrari e ai suoi famosi tifosi.#AdiosCarlos ? pic.twitter.com/B24NYpzOgF — McLaren (@McLarenF1) December 16, 2020

F1:SAINZ RAGGIUNGE LECLERC, SFIDA 'NEXT GEN' FERRARI

(ANSA) - Carlos Sainz raggiunge Charles Leclerc alla Ferrari andando a formare una formidabile coppia Next Gen della Formula 1. Una sfida sotto il segno delle nuove leve rampanti del Circus in vista della stagione 2021 che si annuncia piena di novità nonostante le regole tecniche restino le stesse a causa del Coronavirus. A partire dallo sbarco di un altro Schumacher nella massima serie, con l'avvento di Schumi Junior alla Haas, fino a ritorni eccellenti come quello di Fernando Alonso alla Renault. Un remake quello del 39enne spagnolo che fa un po' impressione a guardare la carta d'identità della maggior parte dei piloti di F1 a cui da oggi si aggiunge anche il 20enne giapponese Yuki Tsunoda alla AlphaTauri al posto del pilota russo che tifa per Francsco Totti, Daniil Kvyat.

Uno sbarco a Maranello quello dello spagnolo Sainz accompagnato dal saluto affettuoso della sua ormai ex squadra, la McLaren, con un video emozionante: "Abbiatene cura come abbiamo fatto noi - uno dei passaggi del messaggio di auguri degli uomini di Woking tra cui anche l'ex ingegnere Ferrari Andrea Stella - Ai nostri amici della Scuderia Ferrari e ai loro tifosi. Oggi vi vogliamo mandare un messaggio. Siete stati e siete tra i nostri più agguerriti rivali. Rispettiamo la vostra storia come rispettiamo la nostra. Abbiamo apprezzato ogni battaglia contro il team rosso. McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attraggono. Siamo avversari, ma anche amici, e abbiamo rispetto della Scuderia e dei tifosi. Ed ora, in questo momento speciale dell'anno, vi vogliamo fare un regalo. Ce ne siamo presi cura per due anni, lo abbiamo accudito e aiutato a crescere. Ora è il vostro turno, abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Arrivederci in pista il prossimo anno".

Auguri di Buon Natale a cui è seguito il ringraziamento social della Rossa che lo ha definito ''un bellissimo regalo''. Messaggio d'addio sotto l'albero di Natale che fa seguito all'ultimo team radio cantato di Sebastian Vettel ai suoi meccanici. Una rivisitazione di Azzurro di Celentano che il pilota tedesco passato dalla Ferrari alla Aston Martin ha spiegato così: "Credo che sia stato un bel modo per esprimere la mia gratitudine a tutto il team". Il tedesco si è visto poi omaggiato dal team di un trofeo che assomiglia molto alla Champions League, la 'Coppa dalle grandi orecchie': "Sono rimasto sorpreso, di solito non si vince un trofeo quando si conclude la gara in 14esima posizione. È stato un bel momento che ricorderò per sempre".

