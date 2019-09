26 set 2019 08:31

SALUTA ANTONIO! CONTE FA VOLARE L’INTER – SCONCERTI IN ESTASI: "UNA PICCOLA GRANDE SQUADRA DOVE TUTTI SI AIUTANO, A COMINCIARE DALLE PUNTE. CONTE SI È INVENTATO UN LIBERO LATERALE, D'AMBROSIO, E I DIFENSORI NON CONCEDONO NIENTE - SCONFITTE MOLTO PESANTI PER NAPOLI E ROMA" (CHE HA PRESO 9 GOL IN 5 GARE, QUASI 2 DI MEDIA A PARTITA) – IL GRANDE CALCIO DELL’ATALANTA