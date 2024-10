SALUTO ROMANO - IL PRONIPOTE DEL DUCE, ROMANO FLORIANI MUSSOLINI, CHE GIOCA IN SERIE B PER LA JUVE STABIA, HA DECISO DI USARE PER ESTESO IL COGNOME MATERNO, RIDUCENDO QUELLO PATERNO A UNA "F." - FINO A QUALCHE TEMPO FA IL FIGLIO DI ALESSANDRA MUSSOLINI E ROMANO FLORIANI, IN PRESTITO DALLA LAZIO, PORTAVA SULLA MAGLIA SOLO IL COGNOME PATERNO CON L’AGGIUNTA DI UNA "M." - IL 21ENNE E' STATO A UN PASSO DAL GIOCARE PER LA FERALPISALO', LA SUA POSIZIONE IN CAMPO PREFERITA E' LA FASCIA...DESTRA - GLI MANCA SOLO L'HOBBY PER IL "CALCIO-BALILLA" PER COMPLETARE L'OPERA…

Anticipazione da "Oggi"

Ha 21 anni, gioca in serie B come terzino destro della Juve Stabia e suo bisnonno era Benito Mussolini. Romano Floriani Mussolini, figlio di Alessandra e dell’ex ufficiale della Guardia di Finanza Mauro Floriani, fino a qualche tempo fa, quando militava nella Lazio, portava sulla maglia solo il cognome paterno Floriani con l’aggiunta di una M puntata.

Ora invece ha deciso di usare per esteso il cognome materno riducendo quello paterno a una F puntata, come mostra il settimanale OGGI in edicola da domani. «A me la politica non interessa», ha detto in passato il giovane. E la madre Alessandra Mussolini è scesa in campo in sua difesa: «Non vedo il rischio di strumentalizzazioni. Sulla sua vita e sulle sue cose, lui non vuole alcun tipo di intromissione».

Ma non tutto è stato sempre facile per Romano, che non fa solo il calciatore: dopo il diploma in una scuola internazionale di Roma, studia Business Administration all’università. All’inizio della stagione 2023/24 si era parlato di un forte interesse per lui della Feralpisalò, nella città un tempo sede della Repubblica Sociale. Il risultato? Tra tweet “nostalgici” («Bentornato a casa») e tweet al vetriolo («Un terzino… tutto fascio», «Giocherà a calcio Balilla») il suo trasferimento era diventato un caso. Ed era sfumato: Romano era andato al Pescara allenato da Zeman.

