SALVATE IL SOLDATO RYAN (GIGGS) – L’EX STELLA DELLO UNITED A PROCESSO PER AGGRESSIONE A DUE DONNE. E IL GALLES LO ESONERA. IN PANCHINA ALL’EUROPEO CI SARÀ PAGE – GIGGS, ACCUSATO DI AVER AGGREDITO L'EX FIDANZATA E UN'AMICA, È FUORI SU CAUZIONE FINO ALL’UDIENZA DEL 28 APRILE…

Da gazzetta.it

La federazione gallese ha esonerato Ryan Giggs, dopo che l’ex stella del Manchester United è stato formalmente incriminato per aggressione ai danni di due donne e per questo dovrà andare a processo. Pertanto Giggs non sarà alla guida del Galles, inserito nel girone dell’Italia, a Euro 2020.

Già lo scorso novembre Giggs aveva deciso di fare un passo indietro, autosospendendosi dall'incarico.

Oggi, a seguito dell'incriminazione ufficiale, è stata la stessa Federcalcio gallese a confermare che sarà Robert Page, assistito da Albert Stuivenberg, a guidare Gareth Bale e compagni a Euro 2021. Già settimana prossima, il 28 aprile, Giggs dovrà presentarsi alla Manchester and Salford Magistrates' Court per la prima udienza del procedimento giudiziario che lo vede sul banco degli imputati per l'aggressione della sua ex fidanzata e di un'amica.

Giggs, che ha sempre negato ogni accusa, era stato messo in congedo speciale dalla federcalcio gallese lo scorso 1 novembre dopo il suo arresto, in seguito all’aggressione di due donne avvenuta a Salford. Robert Page assumerà il ruolo di manager della squadra nazionale maschile e sarà assistito da Albert Stuivenberg. “Verrà convocata una riunione del Consiglio per discutere questi sviluppi e il suo impatto sull’associazione e sulla squadra nazionale” ha fatto sapere la federcalcio gallese. Ora Page, che è stato in carica per le ultime sei partite in assenza di Giggs, guiderà la squadra agli Europei.

